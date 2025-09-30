Sasha elogia São Paulo, mas destaca peso de vitória para o Fortaleza: "Todo jogo é final"O volante do Leão ponderou sobre o momento ruim que o rival paulista vive, com quatro derrotas seguidas, e destacou a importância do time cearense vencer novamente em casa
Em entrevista coletiva nesta terça-feira, dia 30, Lucas Sasha projetou o próximo desafio do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, que será diante do São Paulo, na Arena Castelão. Apesar de o adversário viver um momento de crise e pressão, o volante do Leão ressaltou o potencial do time paulista e destacou que o jogo é mais “uma final”, assim como foi contra o Sport, na rodada passada.
“Eles vêm de uma sequência negativa, mas não deixam de ser o São Paulo. Então temos que ir com muito respeito. A gente sabe do potencial e do time que eles têm. Mas, para nós, não tem mais jogo para escolher. Todo jogo é uma final, e em todos os jogos temos que somar pontos, especialmente dentro de casa. Dentro de casa temos que vencer”, disse.
Para Lucas Sasha, a tendência é de que o São Paulo – que vem para a partida com quatro derrotas seguidas, duas delas pelo Brasileirão – tenha uma postura diferente da do Sport, priorizando mais a posse de bola. O volante também ressaltou que o time paulista tem mais qualidade técnica no elenco em relação ao rival pernambucano, derrotado por 1 a 0 no final de semana passado, também no Castelão.
“Respeitamos muito a equipe do São Paulo e sabemos que será diferente do que foi o jogo contra o Sport, que deu a bola para nós e esperou nosso erro. O São Paulo gosta mais de propor o jogo. É um time com mais qualidade técnica. Para nós, será uma final e temos que encarar dessa maneira para tentar os três pontos em casa e continuar somando”, analisou.
Sasha destaca confiança em alta no Fortaleza
Desde a chegada do treinador Martín Palermo, o Fortaleza tem conseguido fazer valer o mando de campo. Em dois jogos no Castelão, sob o comando do argentino, contra Vitória e Sport, o Leão do Pici conquistou seis pontos — algo que, para Lucas Sasha, eleva a confiança do elenco.
“Nada melhor do que aumentar nossa confiança com vitórias, né? Vitórias que realmente nos impulsionam a melhorar essa confiança que tanto precisamos. O triunfo contra o Vitória foi importante para nós e, depois, tivemos uma derrota dura para o Palmeiras. Mas conseguimos reverter e vencer o Sport em casa. Tudo isso nos ajuda, ajuda a continuarmos caminhando. Sabemos das próximas batalhas, mas nosso foco total é no São Paulo”, contou.