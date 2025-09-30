Sasha elogia São Paulo, mas destaca peso de vitória para o Fortaleza: "Todo jogo é final"

Lucas Sasha deve ser titular do Fortaleza, neste sábado / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, dia 30, Lucas Sasha projetou o próximo desafio do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, que será diante do São Paulo, na Arena Castelão. Apesar de o adversário viver um momento de crise e pressão, o volante do Leão ressaltou o potencial do time paulista e destacou que o jogo é mais “uma final”, assim como foi contra o Sport, na rodada passada. “Eles vêm de uma sequência negativa, mas não deixam de ser o São Paulo. Então temos que ir com muito respeito. A gente sabe do potencial e do time que eles têm. Mas, para nós, não tem mais jogo para escolher. Todo jogo é uma final, e em todos os jogos temos que somar pontos, especialmente dentro de casa. Dentro de casa temos que vencer”, disse.