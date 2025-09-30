Novo técnico do sub-18, Fred visita CT do Fortaleza e avisa: "Quero logo estar em campo"

Técnico do sub-18 do Fortaleza, Fred conhece o CT Ribamar Bezerra / Crédito: João Moura/Fortaleza EC

O ex-atacante Fred foi oficialmente apresentado como novo técnico da equipe Sub-18 do Fortaleza. O ex-atleta fez uma visita ao CT Ribamar Bezerra, local onde as categorias de base do Leão treinam, durante a tarde desta terça-feira, 30. Junto ao tour pelas instalações da equipe, o novo treinador teve uma reunião com Irlando Gomes, Diretor das Categorias de Base, e Erisson Matias, Gerente das Categorias de Base do clube. Após a reunião, o ex-atleta acompanhou o treino da categoria sub-17 do Tricolor.