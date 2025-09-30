Novo técnico do sub-18, Fred visita CT do Fortaleza e avisa: "Quero logo estar em campo"Junto ao tour pelas instalações da equipe, o novo treinador teve uma reunião com Irlando Gomes, Diretor das Categorias de Base, e Erisson Matias, Gerente das Categorias de Base do clube
O ex-atacante Fred foi oficialmente apresentado como novo técnico da equipe Sub-18 do Fortaleza. O ex-atleta fez uma visita ao CT Ribamar Bezerra, local onde as categorias de base do Leão treinam, durante a tarde desta terça-feira, 30.
Junto ao tour pelas instalações da equipe, o novo treinador teve uma reunião com Irlando Gomes, Diretor das Categorias de Base, e Erisson Matias, Gerente das Categorias de Base do clube. Após a reunião, o ex-atleta acompanhou o treino da categoria sub-17 do Tricolor.
"Fiquei surpreso positivamente, não só pela estrutura física presente no CT Ribamar Bezerra, mas também com o material humano. Consegui ter um primeiro contato com os funcionários e notei que a relação humana aqui é muito forte, fui muito bem recebido", disse Fred.
"Estou muito ansioso, quero logo estar em campo dando treinamentos, pois foi o campo que me deu tudo. Foi onde me moldei como homem, me deu caráter, colocou comida na mesa da minha família e me permitiu ajudar as pessoas que eu amo, então tenho muita vontade de poder vivenciar esse dia a dia e presenciar de perto a evolução dos atletas", complementou.
O ex-jogador da Seleção Brasileira chegou à Fortaleza somente nesta semana devido a estudos realizados na Espanha, com intuito de tirar a licença A da Uefa, o que permitira que o mineiro treinasse equipes de primeiro escalão do futebol europeu. Atualmente, Fred possui a licença A da CBF, o que o permite treinar equipes brasileiras.
Nas próximas semanas, Fred e sua comissão técnica acompanharão de perto as atividades das categorias Sub-17 e Sub-20, com intuito de observar talentos e iniciar a formação do elenco Sub-18 que representará o Fortaleza na temporada de 2026.
"A interação entre as comissões será um elo essencial para o projeto. O Léo Porto é um profissional conhecido do clube, reconhecido pela torcida e que transita entre a base e o profissional, nos ajudando nessa integração, enquanto o Thiago Dantas é outro profissional que tem total respaldo, multicampeão pela nossa base e que será um elo importantíssimo, para que essa transição entre atletas do Sub-17 para o Sub-18 e os atletas do Sub-18 para o Sub-20", disse Erisson Matias.