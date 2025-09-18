Fortaleza anuncia ex-atacante Fred Guedes como novo treinador do sub-18

Fortaleza anuncia ex-atacante Fred Guedes como novo treinador do sub-18Enquanto jogador, Fred foi o maior ídolo da história do Fluminense e chegou a jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira
O Fortaleza anunciou, no fim da noite desta quarta-feira, 17, a chegada do ex-atacante Fred Guedes como novo treinador da equipe Sub-18. O maior ídolo do Fluminense, que passou também pela Seleção Brasileira, inicia a sua primeira experiência à beira do campo após concluir formações e se diz muito feliz e animado para "viver intensamente o clube no dia a dia", como relata. Agora, assim como no profissional, treinado por Palermo, a categoria também tem um ex-goleador como comandante à beira do campo.
Aos 41 anos, Fred assume o desafio de comandar uma categoria considerada essencial na transição de jovens talentos rumo ao elenco profissional. Além do peso de sua trajetória como jogador, o novo técnico traz no currículo as Licenças A e B da CBF, além de curso em andamento pela Uefa.
O ex-atacante também já havia acumulado experiência fora das quatro linhas. Depois de encerrar a carreira em 2022, ocupou a função de Diretor de Planejamento Esportivo do Fluminense, onde atuou na integração entre base e profissional. Essa vivência, segundo o Fortaleza, foi determinante para a escolha de seu nome.
Como atleta, Fred atuou em 822 partidas profissionais e marcou 413 gol. Na carreira, vestiu as camisas de Fluminense, Cruzeiro, Atlético-MG, Lyon, América-MG e seleção brasileira.
Priemeiras palavras pelo Leão
Na matéria de anúncio do novo treinador do sub-18, o Fortaleza adicionou falas do ex-atleta sobre sua chegada ao clube e a nova experiência. Segundo ele, irá honrar as "cores e valores" do Leão do Pici.
"Estou muito feliz em iniciar este novo ciclo na minha vida dentro do futebol. Agradeço a Deus, ao Fortaleza, à sua imensa torcida e, especialmente, ao Marcelo Paz por esta grande oportunidade de seguir fazendo o que mais amo, o futebol. Acredito no poder transformador que o esporte tem de mudar vidas, como mudou a minha e a da minha família, e espero contribuir na formação de novos atletas, não apenas técnica e taticamente, mas também como seres humanos", diz.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente