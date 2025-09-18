Fortaleza anuncia ex-atacante Fred Guedes como novo treinador do sub-18

Após a aposentaria dos gramados, o ex-atacante teve papel administrativo no Fluminense, estudou para ser técnico e comentou jogos na Globo / Crédito: Fluminense FC/Lucas Merçon

O Fortaleza anunciou, no fim da noite desta quarta-feira, 17, a chegada do ex-atacante Fred Guedes como novo treinador da equipe Sub-18. O maior ídolo do Fluminense, que passou também pela Seleção Brasileira, inicia a sua primeira experiência à beira do campo após concluir formações e se diz muito feliz e animado para "viver intensamente o clube no dia a dia", como relata. Agora, assim como no profissional, treinado por Palermo, a categoria também tem um ex-goleador como comandante à beira do campo. Aos 41 anos, Fred assume o desafio de comandar uma categoria considerada essencial na transição de jovens talentos rumo ao elenco profissional. Além do peso de sua trajetória como jogador, o novo técnico traz no currículo as Licenças A e B da CBF, além de curso em andamento pela Uefa.