Palermo valoriza atuação do Fortaleza em vitória diante do Sport

Palermo valoriza atuação do Fortaleza em vitória diante do SportTreinador argentino comentou sobre os últimos resultados após o triunfo do último sábado, 27, na Arena Castelão
Com um único gol de Lucas Sasha, o Fortaleza conseguiu alcançar uma vitória por 1 a 0 diante do Sport, na primeira partida de uma sequência de suma importância para o time, que busca a saída do Z-4 do Brasileirão. Após o embate no último sábado, 27, na Arena Castelão, o técnico Martin Palermo valorizou o resultado, avaliando a atuação do grupo diante do time rubro-negro nordestino.
"No primeiro tempo, tivemos o controle do jogo. Encontramos o mais difícil que era o gol para marcar a diferença já no final do primeiro tempo. Isso nos deu certa tranquilidade. No segundo tempo, a equipe estava desgastada. Precisávamos de gente que nos ajudasse a ter a bola como fez Guzmán, contra-atacar as transações com José, com Herrera. Tivemos situações, mas não conseguimos concretizá-las para ampliar o placar, mas o esforço e o compromisso do elenco para continuar com o resultado (precisa ser valorizado). O que temos que fazer em nossa casa, com nossa torcida, é ficar mais forte possível", salientou o técnico.
Com o resultado positivo, o Fortaleza agora soma duas vitórias nos últimos três jogos. Ainda que o time continue na vice-lanterna do torneio, o treinador argentino frisou a importância da sequência para resgatar o torcedor e também para dar uma resposta ao elenco sobre a possibilidade de escapar do rebaixamento.
"São partidas muito difíceis, muito brigadas. Voltar a ganhar no nosso estádio, com nossa gente, e ver nossa equipe com essa reação, me sinto identificado. É a maneira com a qual temos que viver cada partida. Vamos sofrer como sofremos hoje, mas é uma resposta muito importante dos nossos jogadores".
"Vale nos fazermos fortes em casa. Na próxima partida, contra o São Paulo, teremos a possibilidade de jogar com nosso torcedor e precisamos desse apoio para poder somar mais três pontos. Por hoje, estou contente com a resposta que tivemos dos jogadores. De voltar a somar três pontos. E de não tomarmos gol", finalizou.
