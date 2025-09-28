Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palermo valoriza atuação do Fortaleza em vitória diante do Sport

Palermo valoriza atuação do Fortaleza em vitória diante do Sport

Treinador argentino comentou sobre os últimos resultados após o triunfo do último sábado, 27, na Arena Castelão
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com um único gol de Lucas Sasha, o Fortaleza conseguiu alcançar uma vitória por 1 a 0 diante do Sport,  na primeira partida de uma sequência de suma importância para o time, que busca a saída do Z-4 do Brasileirão. Após o embate no último sábado, 27, na Arena Castelão, o técnico Martin Palermo valorizou o resultado, avaliando a atuação do grupo diante do time rubro-negro nordestino.  

"No primeiro tempo, tivemos o controle do jogo. Encontramos o mais difícil que era o gol para marcar a diferença já no final do primeiro tempo. Isso nos deu certa tranquilidade. No segundo tempo, a equipe estava desgastada. Precisávamos de gente que nos ajudasse a ter a bola como fez Guzmán, contra-atacar as transações com José, com Herrera. Tivemos situações, mas não conseguimos concretizá-las para ampliar o placar, mas o esforço e o compromisso do elenco para continuar com o resultado (precisa ser valorizado). O que temos que fazer em nossa casa, com nossa torcida, é ficar mais forte possível", salientou o técnico.

Com o resultado positivo, o Fortaleza agora soma duas vitórias nos últimos três jogos. Ainda que o time continue na vice-lanterna do torneio, o treinador argentino frisou a importância da sequência para resgatar o torcedor e também para dar uma resposta ao elenco sobre a possibilidade de escapar do rebaixamento. 

"São partidas muito difíceis, muito brigadas. Voltar a ganhar no nosso estádio, com nossa gente, e ver nossa equipe com essa reação, me sinto identificado. É a maneira com a qual temos que viver cada partida. Vamos sofrer como sofremos hoje, mas  é uma resposta muito importante dos nossos jogadores".

"Vale nos fazermos fortes em casa. Na próxima partida, contra o São Paulo, teremos a possibilidade de jogar com nosso torcedor e precisamos desse apoio para poder somar mais três pontos. Por hoje, estou contente com a resposta que tivemos dos jogadores. De voltar a somar três pontos. E de não tomarmos gol", finalizou. 

Leia mais

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar