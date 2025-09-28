Palermo valoriza atuação do Fortaleza em vitória diante do Sport

Com um único gol de Lucas Sasha, o Fortaleza conseguiu alcançar uma vitória por 1 a 0 diante do Sport, na primeira partida de uma sequência de suma importância para o time, que busca a saída do Z-4 do Brasileirão. Após o embate no último sábado, 27, na Arena Castelão, o técnico Martin Palermo valorizou o resultado, avaliando a atuação do grupo diante do time rubro-negro nordestino.

"No primeiro tempo, tivemos o controle do jogo. Encontramos o mais difícil que era o gol para marcar a diferença já no final do primeiro tempo. Isso nos deu certa tranquilidade. No segundo tempo, a equipe estava desgastada. Precisávamos de gente que nos ajudasse a ter a bola como fez Guzmán, contra-atacar as transações com José, com Herrera. Tivemos situações, mas não conseguimos concretizá-las para ampliar o placar, mas o esforço e o compromisso do elenco para continuar com o resultado (precisa ser valorizado). O que temos que fazer em nossa casa, com nossa torcida, é ficar mais forte possível", salientou o técnico.