Saiba os bastidores do acerto de Fred com o Fortaleza para comandar o Sub-18

Saiba os bastidores do acerto de Fred com o Fortaleza para comandar o Sub-18Em fala ao Esportes O POVO, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, detalhou que as negociações tiveram uma reunião longa e contrato sem prazo de validade
O Fortaleza surpreendeu e anunciou o ex-atacante Fred Guedes como novo treinador da categoria sub-18 no fim da noite desta quarta-feira, 17. Em fala ao Esportes O POVO, o CEO da SAF do Tricolor, Marcelo Paz, detalhou a escolha pelo novo comandante e contou os bastidores que firmaram a negociação — que contou com uma longa reunião no domingo, 14, e um contrato sem prazo estabelecido.
Paz revelou que já tinha contato com o staff de Fred há algum tempo e já havia conversado com ele ainda quando era atleta, mas longe de debater uma ida ao Fortaleza em qualquer momento. Nos últimos dias, a cúpula tricolor recebeu uma ligação e o ex-jogador indicou que estava em uma transição de carreira após tirar a licença A de treinador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e queria começar a nova fase no Fortaleza.
Detalhes da contratação
"Ele está fazendo agora uma transiçaõ de carreira. O staff dele me procurou dizendo que teria interesse de fazer esse movimento aqui no Fortaleza, que ele vê como clube sério, de projetos, e disse também que conhecia o nosso trabalho. E aí nos reunimos pessoalmente aqui em Fortaleza no domingo, tivemos a reunião longa. Eu, o Fred e o staff dele já tínhamos comunicado ao pessoal da base dessa possibilidade, ao Irlando (Gomes) e ao Erisson (Matias), e eles concordaram", detalha Marcelo Paz.
Segundo ele, a conversa com os profissionais da base foi crucial, posto que a contratação não ocorre pelo nome forte do Fred ou o que fez somente enquanto jogador, mas sim no potencial. A ideia de Fred é, também, se manter na ativa enquanto treinador ao mesmo tempo de uma nova licença que está fazendo, a de treinador da União das Associações Europeias de Futebol (Uefa).
"A gente sempre trabalha ouvindo os departamentos e houve o encontro de propósitos. Do Fred, querendo realizar um trabalho de longo prazo, pois acabou de tirar a licença A no Brasil e vai fazer a licença europeia (Uefa). É um curso também de longa duração e vai trabalhar conosco aqui na base, na formação. Foi muito bem recebido, e os feedbacks que eu tenho até agora das pessoas que conhecem ele são os melhores possíveis", conta Paz.
"Como jogador, foi vencedor, sempre foi líder, sempre foi capitão e certamente vai agregar muito ao Fortaleza. A gente está feliz, sempre pensando no futuro do clube, pensando na base, pensando estar com grandes profissionais, pois isso faz a diferença", complementa.