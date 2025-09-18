Saiba os bastidores do acerto de Fred com o Fortaleza para comandar o Sub-18

Como atleta, Fred atuou em 822 partidas profissionais e marcou 413 gol. Na carreira, vestiu as camisas de Fluminense, Cruzeiro, Atlético-MG, Lyon, América-MG e seleção brasileira / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Fortaleza surpreendeu e anunciou o ex-atacante Fred Guedes como novo treinador da categoria sub-18 no fim da noite desta quarta-feira, 17. Em fala ao Esportes O POVO, o CEO da SAF do Tricolor, Marcelo Paz, detalhou a escolha pelo novo comandante e contou os bastidores que firmaram a negociação — que contou com uma longa reunião no domingo, 14, e um contrato sem prazo estabelecido.

Paz revelou que já tinha contato com o staff de Fred há algum tempo e já havia conversado com ele ainda quando era atleta, mas longe de debater uma ida ao Fortaleza em qualquer momento. Nos últimos dias, a cúpula tricolor recebeu uma ligação e o ex-jogador indicou que estava em uma transição de carreira após tirar a licença A de treinador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e queria começar a nova fase no Fortaleza.