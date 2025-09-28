Fortaleza vê distância para sair do Z-4 diminuir

Santos e Bragantino empatam e Fortaleza vê distância para sair do Z-4 diminuirTricolor do Pici somou três pontos na Série A após vencer o Sport no sábado, 27
A vitória do Fortaleza por 1 a 0 diante do Sport fez diferença na tabela da Série A do Brasileirão para o Leão. Com o empate do Santos em 2 a 2 diante do Bragantino neste domingo, 28, o Tricolor do Pici diminuiu a distância para fora do Z-4 para seis pontos. No início da rodada, a diferença era de nove pontos após a vitória do Vasco diante do Bahia.
Agora, o time comandado por Martin Palermo ainda ocupa a 19ª colocação, mas chegou aos 21 pontos. O Peixe, 16° colocado, ficou com 27 pontos após a igualdade diante do Massa Bruta. O Tricolor do Pici possui ainda uma partida a ser disputa, uma situação semelhante a do lanterna, Sport, que possui dois jogos pendentes. O Rubro-Negro Pernambucano afunda, no entanto, na 20ª colocação. Com o revés para o Fortaleza, a equipe segue com 14 pontos.
Para buscar diminuir ainda mais a distância para a fora do Z-4, o Leão terá a sua frante uma grande missão: vencer o São Paulo em casa. As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira, 2, às 19h30min, na Arena Castelão.
A venda de ingressos para o público geral para o embate começa nesta segunda-feira, 29, a partir das 12 horas, novamente com valores promocionais para o duelo, com preços a partir de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira), destinados a dois setores da Arena: Inferior Norte e Sul. Já no Setor Superior Sul, acompanhantes de sócios-torcedores também irão usufruir dos mesmos valores promocionais.