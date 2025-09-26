Jogador do Fortaleza, Machuca é suspenso por 12 meses pela Fifa; entenda motivo

Imanol Machuca disputou 65 partidas com a camisa do Leão / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Comitê Disciplinar da Fifa impôs sanções à Associação de Futebol da Malásia (FAM) e a sete jogadores que fazem parte da seleção do país, dentre eles o atacante Imanol Machuca, que pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Vélez Sarsfield-ARG. Em nota, a entidade afirmou que o jogador do Leão e os demais punidos violaram o artigo 22 do Código Disciplinar, referente a “falsificação e adulteração de documentos”. Embora seja argentino, Machuca se naturalizou malaio no início de junho, movimento justificado pelo fato de o atacante ter, supostamente, familiares “distantes” naturais do país. O parentesco foi o suficiente para o jogador cumprir os trâmites legais e ficar apto para atuar pela seleção da Malásia – outros atletas, como o brasileiro João Figueiredo, também tomou a mesma decisão.

A Associação de Futebol da Malásia foi multada em 350.000 francos suíços pela Fifa.

Os jogadores Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui e Hector Alejandro Hevel Serrano foram multados individualmente em 2.000 francos suíços pela Fifa.

Além disso, os jogadores acima foram suspensos por 12 meses de todas as atividades relacionadas ao futebol, com efeito a partir da data de notificação da decisão. A FAM e seus jogadores foram notificados nesta sexta-feira, 26, dos termos da decisão do Comitê Disciplinar da Fifa. Eles terão dez dias para solicitar uma decisão fundamentada, que, se solicitada, será posteriormente publicada. Vale ressaltar que a decisão permanece sujeita a eventual recurso perante o Comitê de Apelação da Fifa. O Esportes O POVO entrou em contato com Sebastián Pati, dirigente do Vélez Sarsfield, que afirmou o seguinte: “O departamento jurídico está cuidando do assunto”, sem dar mais detalhes sobre quais medidas serão tomadas. Machuca está emprestado ao time argentino até o final desta temporada – para tê-lo, o El Fortín desembolsou 250 mil dólares ao Leão como compensação, equivalente a R$ 1,5 milhão na cotação da época. O Fortaleza investiu R$ 11,7 milhões para contratar Machuca em 2023. Machuca tem contrato com o Fortaleza até o final de 2027. Pelo Leão do Pici, o atacante atuou em 65 jogos, somando seis gols e cinco assistências nas duas últimas temporadas. O argentino chegou ao time cearense em julho de 2023, após acordo com o Unión de Santa Fé-ARG.