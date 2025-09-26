Fortaleza homenageia comunidade surda em jogo contra o Sport na Arena Castelão

Membros da Associação dos Surdos do Ceará (ASCE) em visita ao Centro de Excelência Alcides Santos / Crédito: Mateus Lotif/FEC

Na partida decisiva do Fortaleza contra o Sport, neste sábado, 27, o Leão do Pici fará uma homenagem à comunidade surda. Todas as bandeirinhas de escanteio da Arena Castelão, palco do confronto, serão personalizadas em referência ao Setembro Azul, campanha que celebra a cultura surda e reforça a luta por inclusão e acessibilidade. Antes da ação no Gigante da Boa Vista, o Tricolor recebeu membros da Associação dos Surdos do Ceará (Asce) no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. O grupo visitou nessa quinta-feira, 25, a Sala de Troféus Flávio Novais, o campo de treinamento e outros espaços da sede tricolor, em atividade realizada durante a semana em que se celebra o Dia Nacional do Surdo, em 26 de setembro.