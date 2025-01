Fortaleza confirma empréstimo de Machuca ao Vélez Sarsfield por R$ 1,5 milhão

Atacante Machuca em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Fora dos planos do Fortaleza para a atual temporada, o Tricolor oficializou o empréstimo do atacante Imanol Machuca ao Vélez Sarsfield, da Argentina, até 31 de dezembro de 2025. No acordo entre os dois clubes, o Leão do Pici receberá 250 mil dólares como compensação, equivalente a R$ 1,5 milhão na cotação desta segunda-feira, 13. Além disso, o contrato firmado prevê a opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atacante por 2,5 milhões de dólares, o que representa R$ 15,2 milhões na cotação atual. Machuca já se apresentou ao Vélez Sarsfield e foi anunciado oficialmente pela equipe, que é o atual campeão argentino.