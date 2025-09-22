Fortaleza abre check-in e divulga venda de ingressos para duelo contra Sport

Fortaleza abre check-in e divulga venda de ingressos para duelo contra SportAs vendas acontecem pelo site Leão Tickets e nas lojas físicas do clube: Leão 1918 do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi ou RioMar Kennedy
O Fortaleza liberou, nesta segunda-feira, 22, o check-in dos sócios-torcedores para a partida contra o Sport, que acontece no próximo sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
A venda de ingressos para o público geral começa nesta terça-feira, 23, a partir das 10 horas, com valores promocionais para o duelo, com preços a partir de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira), destinados a dois setores da Arena: Inferior Norte e Sul. Já no Setor Superior Sul, acompanhantes de sócios-torcedores também irão usufruir dos mesmos valores promocionais.
Os check-ins podem ser realizados através do site Sócio Torcedor do clube. Já as vendas acontecem pelo site Leão Tickets e nas lojas físicas do clube: Leão 1918 do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi ou RioMar Kennedy.
Os preços variam conforme o setor:
- Inferior Sul/Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul (Sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
- Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
- Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
- Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
- Visitante (Superior Norte): R$ 80 (meia) | R$ 40 (inteira)
*Sócios dos planos Recarga têm direito a 90% de desconto no ingresso.
Fortaleza x Sport: horário do check-in de cada plano
Segunda 22/09
- 10h: Conselheiro e Proprietário
- 12h: Leão do Pici (Acesso Garantido e Recarga)
- 14h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)
- 16h: Leão Fiel, É o Laion e Leão Interior
Terça 23/09
- 8h: Pra todo Tricolor (sendo 5 mil vagas distribuídas entre os setores Superior Central e Inferior Norte)