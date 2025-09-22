Fortaleza abre check-in e divulga venda de ingressos para duelo contra Sport

O Fortaleza liberou, nesta segunda-feira, 22, o check-in dos sócios-torcedores para a partida contra o Sport, que acontece no próximo sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A venda de ingressos para o público geral começa nesta terça-feira, 23, a partir das 10 horas, com valores promocionais para o duelo, com preços a partir de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira), destinados a dois setores da Arena: Inferior Norte e Sul. Já no Setor Superior Sul, acompanhantes de sócios-torcedores também irão usufruir dos mesmos valores promocionais.