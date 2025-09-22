Fortaleza termina 24ª rodada com seis pontos atrás do Vasco, primeiro fora do Z-4

Fortaleza termina 24ª rodada com seis pontos atrás do Vasco, primeiro fora do Z-4O Tricolor iniciou a rodada com cinco pontos de distância do primeiro time fora do Z-4, mas, com a derrota sofrida para o Palmeiras, a margem aumentou
Independente dos confrontos paralelos das outras equipes que lutam contra o rebaixamento, a 24ª rodada já seria, por si só, muito complicada para o Fortaleza. Afinal, o Leão do Pici teria que enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, time que estava, naquele momento, com dez jogos de invencibilidade na elite nacional – período marcado por oito vitórias e dois empates.
A boa exibição do Leão do Pici na estreia do técnico Martín Palermo, contra o Vitória, aliada à possibilidade – que se confirmou no dia da partida – de o Palmeiras ir a campo com um time alternativo, gerou, em alguns torcedores, um sentimento de: “por que não sonhar?”. Em campo, o Tricolor até conseguiu fazer um primeiro tempo parelho, mas desmoronou na etapa final.
O placar de igualdade dos 45 minutos iniciais foi transformado em goleada na segunda metade do confronto, evidenciando a distância técnica e tática entre os dois times – algo totalmente dentro da naturalidade, vale ressaltar. Mas, conforme tem acontecido paralelamente no campeonato, alguns adversários diretos do Fortaleza contra o Z-4 também tropeçaram.
O Vitória (17º), por exemplo, foi derrotado pelos reservas do Fluminense, por 1 a 0, no Barradão – resultado que jogou um “balde de água fria” no time baiano, que teria deixado a zona de rebaixamento em caso de triunfo. Outro que se deu mal na rodada foi o Juventude, superado pelo embalado Mirassol, por 2 a 0, no interior de São Paulo.
O Vasco, que é o primeiro clube fora do Z-4, viveu um cenário semelhante ao do Fortaleza: enfrentou um dos melhores times do país. Em clássico contra o Flamengo, apesar do favoritismo rubro-negro, o Cruzmaltino se portou bem na partida e, após sair atrás no placar, buscou – e sustentou – o empate. Com o resultado, a equipe carioca passou a ter seis pontos a mais que o Leão do Pici.
Santos respira e Sport renova esperança
O Sport, lanterna da tabela e próximo adversário do Tricolor na elite nacional, renovou as esperanças ao vencer o Corinthians na Ilha do Retiro, por 1 a 0, chegando aos 14 pontos – quatro a menos que o clube cearense, que é o penúltimo colocado. Os dois nordestinos se enfrentam no dia 27, sábado, na Arena Castelão, em jogo crucial para ambos.
Quem também sorriu na rodada foi o Santos, do técnico Juan Pablo Vojvoda. O Peixe ganhou um belo suspiro na classificação com a vitória sobre os reservas do São Paulo, na Vila Belmiro, e alcançou os 26 pontos, oito a mais que o Fortaleza. O Atlético-MG, que perdeu para o Botafogo, estagnou nos 25 pontos e agora está em 15º lugar.
Em resumo, o Fortaleza iniciou a 24ª rodada com cinco pontos de diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento e terminou com seis. Com 80% de chance de queda, segundo a UFMG, o Leão terá uma sequência muito importante no certame, com três dos próximos quatro jogos em casa, além de três embates diretos neste recorte: Sport e Vasco, no Castelão, e Juventude, fora.