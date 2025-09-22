Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza termina 24ª rodada com seis pontos atrás do Vasco, primeiro fora do Z-4

O Tricolor iniciou a rodada com cinco pontos de distância do primeiro time fora do Z-4, mas, com a derrota sofrida para o Palmeiras, a margem aumentou
Independente dos confrontos paralelos das outras equipes que lutam contra o rebaixamento, a 24ª rodada já seria, por si só, muito complicada para o Fortaleza. Afinal, o Leão do Pici teria que enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, time que estava, naquele momento, com dez jogos de invencibilidade na elite nacional – período marcado por oito vitórias e dois empates.

A boa exibição do Leão do Pici na estreia do técnico Martín Palermo, contra o Vitória, aliada à possibilidade – que se confirmou no dia da partida – de o Palmeiras ir a campo com um time alternativo, gerou, em alguns torcedores, um sentimento de: “por que não sonhar?”. Em campo, o Tricolor até conseguiu fazer um primeiro tempo parelho, mas desmoronou na etapa final.

O placar de igualdade dos 45 minutos iniciais foi transformado em goleada na segunda metade do confronto, evidenciando a distância técnica e tática entre os dois times – algo totalmente dentro da naturalidade, vale ressaltar. Mas, conforme tem acontecido paralelamente no campeonato, alguns adversários diretos do Fortaleza contra o Z-4 também tropeçaram.

 

O Vitória (17º), por exemplo, foi derrotado pelos reservas do Fluminense, por 1 a 0, no Barradão – resultado que jogou um “balde de água fria” no time baiano, que teria deixado a zona de rebaixamento em caso de triunfo. Outro que se deu mal na rodada foi o Juventude, superado pelo embalado Mirassol, por 2 a 0, no interior de São Paulo.

O Vasco, que é o primeiro clube fora do Z-4, viveu um cenário semelhante ao do Fortaleza: enfrentou um dos melhores times do país. Em clássico contra o Flamengo, apesar do favoritismo rubro-negro, o Cruzmaltino se portou bem na partida e, após sair atrás no placar, buscou – e sustentou – o empate. Com o resultado, a equipe carioca passou a ter seis pontos a mais que o Leão do Pici.

Santos respira e Sport renova esperança

O Sport, lanterna da tabela e próximo adversário do Tricolor na elite nacional, renovou as esperanças ao vencer o Corinthians na Ilha do Retiro, por 1 a 0, chegando aos 14 pontos – quatro a menos que o clube cearense, que é o penúltimo colocado. Os dois nordestinos se enfrentam no dia 27, sábado, na Arena Castelão, em jogo crucial para ambos.

Quem também sorriu na rodada foi o Santos, do técnico Juan Pablo Vojvoda. O Peixe ganhou um belo suspiro na classificação com a vitória sobre os reservas do São Paulo, na Vila Belmiro, e alcançou os 26 pontos, oito a mais que o Fortaleza. O Atlético-MG, que perdeu para o Botafogo, estagnou nos 25 pontos e agora está em 15º lugar.

Em resumo, o Fortaleza iniciou a 24ª rodada com cinco pontos de diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento e terminou com seis. Com 80% de chance de queda, segundo a UFMG, o Leão terá uma sequência muito importante no certame, com três dos próximos quatro jogos em casa, além de três embates diretos neste recorte: Sport e Vasco, no Castelão, e Juventude, fora.

