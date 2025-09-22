Fortaleza termina 24ª rodada com seis pontos atrás do Vasco, primeiro fora do Z-4

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-09-2025: Jogo Fortaleza x Vitória, pela série A do Campeonato Brasileiro. O jogo marca a estreia do treinador Martín Palermo. Na foto, o jogador, Marinho.(Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Independente dos confrontos paralelos das outras equipes que lutam contra o rebaixamento, a 24ª rodada já seria, por si só, muito complicada para o Fortaleza. Afinal, o Leão do Pici teria que enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, time que estava, naquele momento, com dez jogos de invencibilidade na elite nacional – período marcado por oito vitórias e dois empates. A boa exibição do Leão do Pici na estreia do técnico Martín Palermo, contra o Vitória, aliada à possibilidade – que se confirmou no dia da partida – de o Palmeiras ir a campo com um time alternativo, gerou, em alguns torcedores, um sentimento de: “por que não sonhar?”. Em campo, o Tricolor até conseguiu fazer um primeiro tempo parelho, mas desmoronou na etapa final.