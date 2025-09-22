Fortaleza assume posto de 2ª pior defesa da Série A após goleada para o Palmeiras

Fortaleza assume posto de 2ª pior defesa da Série A após goleada para o PalmeirasNo ranking, o Tricolor do Pici fica atrás apenas do Juventude, que levou 45 gols em 23 partidas. Internacional, com 36, e Red Bull Bragantino, com 35, integram o Z-4 do quesito
Goleado pelo Palmeiras nesse sábado, 20, o Fortaleza mostrou, mais uma vez, fragilidade na defesa. Com quatro gols sofridos ante o Alviverde, o Leão agora é o segundo time da Série A que mais foi vazado na edição de 2025. No total, foram 38 tentos sofridos em 23 jogos, tendo uma média de 1,6 gol por duelo.
No ranking, o Tricolor do Pici fica atrás apenas do Juventude, que levou 45 gols em 23 partidas. Internacional, com 36, e Red Bull Bragantino, com 35, integram o Z-4 do quesito na competição nacional.
Em 23 jogos pelo Brasileirão, o Fortaleza venceu somente quatro, empatou seis e perdeu 13. Além de sofrer 38 gols, o time marcou apenas 23, fato que potencializa a campanha ruim da equipe no certame: 19º colocado com 18 pontos.
Com foco em buscar uma retomada, o Tricolor do Pici agora vai focar suas atenções no duelo contra o Sport, no sábado, 27, na Arena Castelão. Os times se enfrentam pela 25ª rodada da Série A 2025.