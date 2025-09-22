Fortaleza assume posto de 2ª pior defesa da Série A após goleada para o Palmeiras

No ranking, o Tricolor do Pici fica atrás apenas do Juventude, que levou 45 gols em 23 partidas. Internacional, com 36, e Red Bull Bragantino, com 35, integram o Z-4 do quesito

Goleado pelo Palmeiras nesse sábado, 20, o Fortaleza mostrou, mais uma vez, fragilidade na defesa. Com quatro gols sofridos ante o Alviverde, o Leão agora é o segundo time da Série A que mais foi vazado na edição de 2025. No total, foram 38 tentos sofridos em 23 jogos, tendo uma média de 1,6 gol por duelo.

No ranking, o Tricolor do Pici fica atrás apenas do Juventude, que levou 45 gols em 23 partidas. Internacional, com 36, e Red Bull Bragantino, com 35, integram o Z-4 do quesito na competição nacional.