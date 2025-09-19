Palmeiras deve poupar titulares para encarar o Fortaleza na Série A

Palmeiras deve poupar titulares para encarar o Fortaleza na Série AA partida entre Verdão e Tricolor acontecerá neste sábado, 20, todavia, o duelo acontece em meio à disputa das quartas de final da Copa Libertadores
Próximo adversário do Fortaleza, o Palmeiras terá uma decisão importante a tomar para o confronto do próximo sábado, 20, pela 24ª rodada da Série A. Como o duelo acontece em meio à disputa das quartas de final da Copa Libertadores contra o River Plate-ARG, Abel Ferreira deve poupar titulares diante do Tricolor do Pici, segundo a imprensa paulista.
Após vencer o River Plate-ARG por 2 a 1, na última quarta-feira, 17, em Buenos Aires, pelo jogo de ida, o Verdão encara o Fortaleza neste sábado e, já na quarta-feira seguinte, 24, recebe os argentinos no Allianz Parque, pelo duelo de volta.
Três fatores sustentam a possibilidade de Abel escalar uma equipe mista. O primeiro é o desgaste: além da intensidade da partida contra o River, a delegação palmeirense viajou mais de 1.700 quilômetros de Buenos Aires até São Paulo, desembarcando somente na tarde de quinta-feira, 18.
O segundo é a proximidade entre os jogos. O Palmeiras terá somente dois dias de preparação antes de enfrentar o Fortaleza, sendo o primeiro deles dedicado a atividades regenerativas com os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos e um treino técnico com os demais atletas.
O terceiro ponto é estratégico. Desde a chegada de Abel, em outubro de 2020, o clube já conquistou duas vezes a Libertadores. Se erguer novamente a taça neste ano, será o primeiro brasileiro tetracampeão do torneio continental.
O Verdão também vive ótima fase no Brasileirão: ocupa a 3ª colocação, quatro pontos atrás do líder Flamengo, mas com um jogo a menos. Além disso, a equipe de Abel não perde há dez partidas na competição nacional, com sete vitórias no período.
Em caso de time alternativo, Abel pode escalar contra o Fortaleza: Marcelo Lomba (Carlos Miguel); Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Allan (Lucas Evangelista) e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Sosa.
Ausências
Se os pontos levantados são subjetivos, quem de fato deve ser substituído para esse confronto será o lateral direito Khellven. O camisa 12 sofreu uma pancada no pé contra o River, onde foi avaliado pelo Núcleo de Saúde e Performance.
Ele chegou a participar do treino regenerativo na tarde desta quinta, 18, mas deve passar por exames para saber se há alguma lesão.
