Palmeiras deve poupar titulares para encarar o Fortaleza na Série A

Atualmente, o Palmeiras ocupa a 3ª posição na Série A, estando quatro pontos atrás do Flamengo / Crédito: Samuel Setubal

Próximo adversário do Fortaleza, o Palmeiras terá uma decisão importante a tomar para o confronto do próximo sábado, 20, pela 24ª rodada da Série A. Como o duelo acontece em meio à disputa das quartas de final da Copa Libertadores contra o River Plate-ARG, Abel Ferreira deve poupar titulares diante do Tricolor do Pici, segundo a imprensa paulista. Após vencer o River Plate-ARG por 2 a 1, na última quarta-feira, 17, em Buenos Aires, pelo jogo de ida, o Verdão encara o Fortaleza neste sábado e, já na quarta-feira seguinte, 24, recebe os argentinos no Allianz Parque, pelo duelo de volta.

O Verdão também vive ótima fase no Brasileirão: ocupa a 3ª colocação, quatro pontos atrás do líder Flamengo, mas com um jogo a menos. Além disso, a equipe de Abel não perde há dez partidas na competição nacional, com sete vitórias no período. Em caso de time alternativo, Abel pode escalar contra o Fortaleza: Marcelo Lomba (Carlos Miguel); Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Allan (Lucas Evangelista) e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Sosa. Ausências Se os pontos levantados são subjetivos, quem de fato deve ser substituído para esse confronto será o lateral direito Khellven. O camisa 12 sofreu uma pancada no pé contra o River, onde foi avaliado pelo Núcleo de Saúde e Performance.