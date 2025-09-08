Palermo rechaça necessidade de novas contratações no Fortaleza

Segundo ele, o elenco está fechado após o retorno dos jogadores que haviam sido afastados . Sua principal preocupação atual é fazer com que todos se sintam bem no clube e que ele possa trabalhar com tranquilidade.

Em dois dias de trabalho no Fortaleza , o técnico Martín Palermo já teve tempo para conhecer o elenco com quem seguirá até o final da temporada em busca de uma recuperação para sair da zona de rebaixamento da Série A, já que não há mais janelas de contratação para o restante do ano. Em sua apresentação no Pici nesta segunda-feira, 8, o argentino não demonstrou incômodo em não poder mais contar com reforços.

"Não (incomoda não poder contratar). Creio que o elenco fechado são os jogadores que temos no momento. Trazer mais jogadores seria não poder trabalhar com tranquilidade. Desde o primeiro dia com o presidente (Marcelo Paz), acordamos de integrar os atletas que estavam afastados, pois hoje precisamos de todos e que esses jogadores se sintam parte do grupo. Que encontrem o lugar onde possam se sentir confortáveis", pontuou.

O argumento para não se sentir incomodado por não poder mais fazer contratação é que, segundo Palermo, a chegada de novos atletas poderia tornar o elenco muito maior, assim como gerar saídas, enquanto ele deseja manter o número de atletas que o plantel possui hoje.

"Hoje, creio que temos 39, 40 jogadores. Às vezes, para um treinador, é difícil trabalhar com tantos (atletas). Mas eu preciso de todos para distintas circunstâncias, para cada partida. Creio que, com o material que tenho, não preciso que o presidente traga nenhum reforço, senão teria que tirar mais jogadores para enxugar o elenco e não preciso disso, e nem seria bom para o grupo. Me sinto tranquilo de ter os jogadores adequados para esse momento", explicou.