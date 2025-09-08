Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palermo rechaça necessidade de novas contratações no Fortaleza

'El Titán' foi apresentado como novo treinador do Leão do Pici nesta segunda-feira, 8, ao lado de Marcelo Paz e Sérgio Papelin
Iara Costa
Iara Costa
Em dois dias de trabalho no Fortaleza, o técnico Martín Palermo já teve tempo para conhecer o elenco com quem seguirá até o final da temporada em busca de uma recuperação para sair da zona de rebaixamento da Série A, já que não há mais janelas de contratação para o restante do ano. Em sua apresentação no Pici nesta segunda-feira, 8, o argentino não demonstrou incômodo em não poder mais contar com reforços.

Segundo ele, o elenco está fechado após o retorno dos jogadores que haviam sido afastados. Sua principal preocupação atual é fazer com que todos se sintam bem no clube e que ele possa trabalhar com tranquilidade.

"Não (incomoda não poder contratar). Creio que o elenco fechado são os jogadores que temos no momento. Trazer mais jogadores seria não poder trabalhar com tranquilidade. Desde o primeiro dia com o presidente (Marcelo Paz), acordamos de integrar os atletas que estavam afastados, pois hoje precisamos de todos e que esses jogadores se sintam parte do grupo. Que encontrem o lugar onde possam se sentir confortáveis", pontuou.

O argumento para não se sentir incomodado por não poder mais fazer contratação é que, segundo Palermo, a chegada de novos atletas poderia tornar o elenco muito maior, assim como gerar saídas, enquanto ele deseja manter o número de atletas que o plantel possui hoje. 

"Hoje, creio que temos 39, 40 jogadores. Às vezes, para um treinador, é difícil trabalhar com tantos (atletas). Mas eu preciso de todos para distintas circunstâncias, para cada partida. Creio que, com o material que tenho, não preciso que o presidente traga nenhum reforço, senão teria que tirar mais jogadores para enxugar o elenco e não preciso disso, e nem seria bom para o grupo. Me sinto tranquilo de ter os jogadores adequados para esse momento", explicou.

