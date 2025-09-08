Fortaleza anúncia retorno do preparador de goleiros Bosco Chaves

Em 2017, Bosco integrou a comissão técnica que conduziu o Tricolor ao acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, em outro cenário, ele retorna para contribuir com sua experiência e identificação com as cores do Fortaleza.

O Fortaleza anunciou o retorno do preparador de goleiros, Bosco Chaves, para a equipe principal do Leão do Pici. Está é a segunda passagem pelo profissional na função pelo Leão.

“Trazer o Bosco de volta ao Fortaleza é muito significativo. Ele é um profissional altamente qualificado, que já contribuiu conosco em um outro momento importante e que, além disso, carrega uma identificação enorme com a nossa camisa, com a nossa história e com a nossa torcida. É um retorno que nos enche de alegria e que vai agregar bastante no dia a dia do trabalho da nova comissão do professor Palermo”, destacou Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

No entanto, a história de Bosco com o Fortaleza não se restringe para fora das quatro linhas. Em campo, o ex-arqueiro marcou uma geração de torcedores leoninos ao ser um dos protagonistas da campanha que levou o Fortaleza ao acesso à elite do futebol brasileiro em 2004 e participando da campanha na Série A do ano seguinte.