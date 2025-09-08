Palermo diz que Fortaleza é um dos maiores desafios da carreira e aposta em recuperação

Palermo diz que Fortaleza é um dos maiores desafios da carreira e aposta em recuperaçãoO argentino fez questão de reforçar a confiança na reversão do delicado quadro do Fortaleza, atualmente vice-lanterna da Série A com 15 pontos, a sete de distância do primeiro time fora do Z-4
Diante de uma sala de imprensa lotada no Pici, Martín Palermo foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira, 8. O novo comandante do Fortaleza explicou os motivos do acerto com o Tricolor, - desafio que classifica como um dos mais importantes de sua carreira de treinador -, ressaltou a qualidade e o comprometimento do elenco e contou que priorizará o sistema defensivo.
"Eu gosto dos desafios. Falei muito com Vojvoda (em outro momento) quando outro clube (brasileiro) estava interessado em mim. Pudemos falar sobre o Fortaleza, o momento que estava vivendo. Ele fez história neste clube, chegou ao mais alto nível de competição. O clube cresceu muito", disse Palermo.
O argentino fez questão de reforçar a confiança na reversão do delicado quadro do Fortaleza, atualmente vice-lanterna da Série A com 15 pontos, a sete de distância do primeiro time fora do Z-4.
"Podemos reverter com o plantel que temos. Conheci as instalações (do clube), tem todas as condições para trabalhar. Estivemos com torcedores, que estarão nos apoiando na próxima partida. Estou focado no Fortaleza para que volte para onde tem que estar, brigar por Copa, por título. Nosso primeiro objetivo é salvar o Fortaleza", comentou.
Assumir um time na briga contra o rebaixamento é uma experiência nova para Palermo. Ao mesmo tempo, conforme o treinador, esse tipo de desafio serve como motivação. "É um dos mais importantes. É uma situação complexa. É um desafio que vai exigir mais de mim. Como experiência, não vivi com outras equipes de ter que salvar do rebaixamento, de chegar e o objetivo é (escapar do) rebaixamento. Antes era projeto, situações com distintos objetivos. Mas esse em particular é forte, gosto de desafio forte, por isso estou aqui."
ESQUEMA PREFERIDO
O argentino explicou que não é de fazer segredos durante a preparação para jogos. Com Palermo no comando, o Fortaleza deve jogar no 4-4-2 ou no 4-3-2-1.
"Gosto de ter um sistema fixo com base nos jogadores que vou conhecendo. 4-4-2 ou 4-3-2-1, já implementei todos os sistemas segundo as características (dos jogadores). Não gosto de mudar de uma partida para outra. Gosto de manter uma estrutura fixa de equipe", explicou Martín.
DEFESA FORTE
Palermo destacou ainda a sua característica de armar equipes com bons números defensivos. O Leão precisará dos conhecimentos do argentino para melhorar o rendimento na Série A, principalmente no que diz respeito a deixar de sofrer gols. A equipe tem a segunda defesa mais vazada do Brasileirão.
"Se tem algo que me caracteriza é priorizar equipes que se tornem fortes defensivamente para depois desenvolver uma ideia, uma proposta de jogo. Tendo bons jogadores, isso fica mais fácil. Mas temos que focar nisso, não sofrer gols. A equipe sofreu nas últimas partidas, gerou desmotivação. Temos que recuperar a segurança defensiva", afirmou ele.