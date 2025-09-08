Palermo diz que Fortaleza é um dos maiores desafios da carreira e aposta em recuperação

Martín Palermo foi apresentado ao lado do CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, e o diretor de Futebol, Sérgio Papelin / Crédito: MATEUS LOTIF/FORTALEZA EC

Diante de uma sala de imprensa lotada no Pici, Martín Palermo foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira, 8. O novo comandante do Fortaleza explicou os motivos do acerto com o Tricolor, - desafio que classifica como um dos mais importantes de sua carreira de treinador -, ressaltou a qualidade e o comprometimento do elenco e contou que priorizará o sistema defensivo. "Eu gosto dos desafios. Falei muito com Vojvoda (em outro momento) quando outro clube (brasileiro) estava interessado em mim. Pudemos falar sobre o Fortaleza, o momento que estava vivendo. Ele fez história neste clube, chegou ao mais alto nível de competição. O clube cresceu muito", disse Palermo.

ESQUEMA PREFERIDO O argentino explicou que não é de fazer segredos durante a preparação para jogos. Com Palermo no comando, o Fortaleza deve jogar no 4-4-2 ou no 4-3-2-1. "Gosto de ter um sistema fixo com base nos jogadores que vou conhecendo. 4-4-2 ou 4-3-2-1, já implementei todos os sistemas segundo as características (dos jogadores). Não gosto de mudar de uma partida para outra. Gosto de manter uma estrutura fixa de equipe", explicou Martín. DEFESA FORTE Palermo destacou ainda a sua característica de armar equipes com bons números defensivos. O Leão precisará dos conhecimentos do argentino para melhorar o rendimento na Série A, principalmente no que diz respeito a deixar de sofrer gols. A equipe tem a segunda defesa mais vazada do Brasileirão.