Martín Palermo comanda primeiro treino no Fortaleza neste sábado, 6

Martín Palermo comanda primeiro treino no Fortaleza neste sábado, 6Mais do que promover ajustes táticos, o novo "Profe" precisará resgatar a confiança dos jogadores, em sua maioria remanescentes da campanha vitoriosa de 2024
A partir deste sábado, 6, no Centro de Excelência Alcides Santos, inicia-se a era Martín Palermo no Fortaleza. Terceiro técnico do clube em 2025, o argentino desembarcou em Fortaleza na última sexta-feira, 5, e já vai ao campo para dar os primeiros passos na difícil missão de tirar o Tricolor da zona de rebaixamento.
Ao lado de sua comissão, composta pelos auxiliares Diego Cagna e Cristian Damian Leyes, os preparadores físicos Gastón Mendonza e Esteban Herrera, além do analista Renato Cornejo, o ex-atacante do Boca Juniors terá o primeiro contato com o elenco leonino — e esse pode ser o desafio inicial.
Apesar da presença de vários compatriotas no plantel, nenhum atleta foi indicado por Palermo, já que sua chegada ocorreu após o fechamento da janela de transferências. Assim, o grupo atual é resultado do trabalho de Vojvoda e Renato Paiva — sobretudo deste último.
Mais do que promover ajustes táticos, o novo “Profe” precisará resgatar a confiança dos jogadores, em sua maioria remanescentes da campanha vitoriosa de 2024, quando o clube terminou na quarta posição do Campeonato Brasileiro.
O treinador, porém, demonstra consciência do cenário. Logo em sua chegada ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, concedeu as primeiras palavras como comandante tricolor e destacou a meta imediata:
“Obviamente, o desafio prioritário é manter o Fortaleza na primeira divisão. Foi isso que me motivou. Sabemos que é uma situação complicada, mas temos elenco para revertê-la. Quero conhecer rapidamente os jogadores, entender como estão, sobretudo no aspecto emocional, e transmitir tranquilidade para encarar o próximo compromisso”.
Antes de estrear à beira do gramado, no sábado, 13, às 16 horas, na Arena Castelão, diante do Vitória, em confronto direto contra a degola, Palermo terá uma semana de preparação para realizar os ajustes necessários no time do Pici.