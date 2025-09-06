Martín Palermo comanda primeiro treino no Fortaleza neste sábado, 6

FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-09-2025: Marcelo Paz em desembarque do novo treinador do Fortaleza, Martín Palermo no Aeroporto Internacional Pinto Martins. (Foto: Samuel Setubal/O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

A partir deste sábado, 6, no Centro de Excelência Alcides Santos, inicia-se a era Martín Palermo no Fortaleza. Terceiro técnico do clube em 2025, o argentino desembarcou em Fortaleza na última sexta-feira, 5, e já vai ao campo para dar os primeiros passos na difícil missão de tirar o Tricolor da zona de rebaixamento. Ao lado de sua comissão, composta pelos auxiliares Diego Cagna e Cristian Damian Leyes, os preparadores físicos Gastón Mendonza e Esteban Herrera, além do analista Renato Cornejo, o ex-atacante do Boca Juniors terá o primeiro contato com o elenco leonino — e esse pode ser o desafio inicial.