Palermo revela influência de Vojvoda em sua vinda ao Fortaleza e almeja "fazer história"

Técnico Martín Palermo em apresentação oficial pelo Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/ Fortaleza EC

Apresentado oficialmente pelo Fortaleza, o técnico Martín Palermo explicou o motivo de ter aceitado o desafio de comandar a equipe na luta contra o rebaixamento e demonstrou confiança: “Gosto de grandes desafios”, disse o argentino. O comandante também revelou ter tido uma conversa com Vojvoda, em momento anterior, sobre o Leão do Pici e o futebol brasileiro. Palermo contou que, à época, havia recebido uma proposta de um time do Brasil e resolveu entrar em contato com Vojvoda, que estava no Fortaleza. O “El Titán” revelou que, durante o papo, passou a conhecer mais, também, sobre o Tricolor e que isso foi outro elemento importante para sua decisão de treinar o time atualmente.