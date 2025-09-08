Palermo revela influência de Vojvoda em sua vinda ao Fortaleza e almeja "fazer história"Em apresentação à imprensa nesta segunda, o treinador também reforçou sua confiança de que pode ajudar a livrar o Leão do rebaixamento
Apresentado oficialmente pelo Fortaleza, o técnico Martín Palermo explicou o motivo de ter aceitado o desafio de comandar a equipe na luta contra o rebaixamento e demonstrou confiança: “Gosto de grandes desafios”, disse o argentino. O comandante também revelou ter tido uma conversa com Vojvoda, em momento anterior, sobre o Leão do Pici e o futebol brasileiro.
Palermo contou que, à época, havia recebido uma proposta de um time do Brasil e resolveu entrar em contato com Vojvoda, que estava no Fortaleza. O “El Titán” revelou que, durante o papo, passou a conhecer mais, também, sobre o Tricolor e que isso foi outro elemento importante para sua decisão de treinar o time atualmente.
“Eu gosto de desafios. Eu conversei muito com Juan Pablo (Vojvoda). Em momento anterior, por ele conhecer melhor o futebol brasileiro, conversei com Juan Pablo quando outro clube estava interessado em mim. Também pudemos falar sobre o Fortaleza, a fase que ele vivia. Ele fez história neste clube, competiu no mais alto nível. É um clube que cresceu muito, e ele me passou referências de que era um clube muito familiar, com muito pulso de cada um para ser um clube grande”, disse.
“Isso, obviamente, me gerou incentivo e motivação. Como eu disse, eu gosto de grandes desafios. Gosto de saber que esse momento pode ser revertido com o plantel que temos, com os jogadores que temos. Conheci as instalações e temos todas as condições para trabalhar e confiar”, completou.
Palermo almeja fazer história como Vojvoda
Utilizando a passagem de Vojvoda como exemplo, Palermo ressaltou que tem o desejo, também, de fazer história no Fortaleza. Para isso, o técnico salientou que o primeiro passo é reverter a situação complicada do clube no Brasileirão, onde ocupa a vice-lanterna, com sete pontos a menos que o primeiro time fora do Z-4.
“Para mim é uma alegria estar aqui, mas, principalmente, estou focado em fazer com que o Fortaleza volte ao lugar onde deve estar, brigando por títulos. Hoje, porém, temos que alcançar o primeiro objetivo, que é salvar o Fortaleza para, assim, seguirmos o mesmo caminho de Juan Pablo e poder fazer história”, concluiu.