Deyverson, Zé Welison, Martínez e Magrão voltam a integrar elenco do Fortaleza

"Sombra" do argentino, Deyverson pode figurar entre os titulares / Crédito: RAUL ARBOLEDA / AFP

Afastados do Fortaleza por Renato Paiva, o quarteto formado pelo atacante Deyverson, os meias Zé Welison e Martínez, e o goleiro Magrão foi reintegrado ao elenco principal e retorna a treinar com o grupo a partir deste sábado, 6, sob o comando do argentino Martín Palermo, novo treinador do time. A informação foi divulgada pelo próprio Fortaleza em comunicado oficial. O treinamento deste sábado será o primeiro de Palermo à frente do Leão do Pici. O argentino desembarcou na última sexta-feira, 5, na capital cearense. O retorno dos quatro jogadores teve influência direta do treinador.