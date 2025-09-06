Deyverson, Zé Welison, Martínez e Magrão voltam a integrar elenco do Fortaleza

Deyverson, Zé Welison, Martínez e Magrão voltam a integrar elenco do FortalezaA decisão ocorreu após a chegada do novo treinador do clube, o argentino Martín Palermo. O quarteto vinha treinando separado do plantel há duas semanas
Afastados do Fortaleza por Renato Paiva, o quarteto formado pelo atacante Deyverson, os meias Zé Welison e Martínez, e o goleiro Magrão foi reintegrado ao elenco principal e retorna a treinar com o grupo a partir deste sábado, 6, sob o comando do argentino Martín Palermo, novo treinador do time.
A informação foi divulgada pelo próprio Fortaleza em comunicado oficial. O treinamento deste sábado será o primeiro de Palermo à frente do Leão do Pici. O argentino desembarcou na última sexta-feira, 5, na capital cearense. O retorno dos quatro jogadores teve influência direta do treinador.
Assim, o quarteto, que vinha realizando atividades de forma separada do elenco há duas semanas, ganha uma nova oportunidade no Fortaleza. Palermo terá seis dias de preparação antes da sua estreia, que será contra o Vitória, no próximo sábado, 13, na Arena Castelão, pela Série A.
Vale ressaltar que o volante Rodrigo, que também figurou na lista de afastados de Renato Paiva, permanece na mesma situação. A indicação é de que o jogador não faz parte dos planos do treinador Martín Palermo, pelo menos neste início de trabalho.
Relembre o caso dos afastamentos
O afastamento de seis jogadores do plantel – um deles, Ryan Guilherme, foi negociado com o Cruzeiro – foi uma medida tomada por Renato Paiva no dia 21 de agosto, em meio à crise, maus resultados e desempenho ruim do time em campo. Em vídeo divulgado à época, o ex-treinador do Leão justificou a decisão: “enxugar” o número de atletas do elenco, além de questões técnicas e táticas.
“Decidimos enxugar o elenco. A chegada desses jogadores (os reforços) aumentaria muito o número de atletas, o que prejudica a minha forma de treinar e a preparação da equipe para os próximos jogos. Eu preciso ter menos jogadores, mas aqueles que eu entendo que são importantes para a forma de jogar agora e para o que o clube precisa neste momento. Nós temos que estar focados naquilo que é importante, que é vencer jogos na Série A”, comentou.
"São jogadores para os quais eu olho e não vejo opção para jogar. São bons profissionais e devem procurar opções em outras realidades e em outros clubes, pois aqui, comigo, não vão jogar tanto. E ficar no clube apenas treinando não ajuda. Não ajuda a nós, nem a eles", disse Renato Paiva em determinado momento do vídeo.