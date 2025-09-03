Paiva tem a 2ª passagem mais rápida de um técnico pelo Fortaleza nos últimos 10 anos

Paiva foi escolhido para substituir Juan Pablo Vojvoda, mas durou apenas dez jogos, com seis derrotas, três empates e somente uma vitória. O Tricolor ficou em situação mais delicada na Série A, caindo para a vice-lanterna e ficando a sete pontos de deixar a zona de rebaixamento.

Contratado pelo Fortaleza em 17 de julho , o técnico português Renato Paiva ficou apenas 48 dias no cargo até ser demitido nessa terça-feira, 2 . Este é o segundo menor período de trabalho de um treinador no Leão no recorte desta década.

De 2015 para cá, somente Zé Ricardo teve passagem mais curta pelo clube. O carioca foi anunciado em 13 de agosto de 2019 e permaneceu até 27 de setembro do mesmo ano, totalizando 45 dias.

A breve estadia de Zé Ricardo ocorreu em um momento de transição na relação do Fortaleza com Rogério Ceni. Ele havia sido contratado para substituir o ex-goleiro, que deixara o clube rumo ao Cruzeiro. Curiosamente, sua demissão acabou coincidindo com o retorno de Ceni ao comando do Tricolor pouco mais de um mês depois.

Em um cenário semelhante, Marcelo Chamusca aparece como o terceiro técnico menos longevo no período recente. Contratado em novembro de 2020 para substituir Rogério Ceni após sua segunda saída do clube, o treinador baiano permaneceu até 7 de janeiro do ano seguinte, quando foi substituído por Enderson Moreira. Ao todo, foram 57 dias de trabalho.