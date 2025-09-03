Fortaleza anuncia Martín Palermo como novo técnico; saiba quem é

Palermo, novo técnico do Fortaleza, tem histórico de boas recuperações em pontos corridos como treinador / Crédito: Divulgação/Olímpia

O Fortaleza anunciou, na noite desta quarta-feira, 3, o técnico argentino Martín Palermo como novo técnico da equipe. O ex-atacante, com passagem marcante pelo Boca Juniors, será o substituto de Renato Paiva, que foi demitido nessa terça-feira, 2. O comandante, que terá a missão de salvar o time do rebaixamento, assinou acordo válido até o fim desta temporada, com opção de renovação por mais um ano.

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz apontou, em comunicado publicado no site do clube, que o treinador de 51 anos foi escolhido pelo potencial e pela capacidade de mexer com o elenco. "Buscamos um treinador que tivesse impacto no vestiário, um profissional respeitado, que vem crescendo na carreira. Palermo entendeu o momento do Fortaleza, o desafio que temos da necessidade de um time que duele a cada bola, que se defenda muito bem, que possa ganhar jogos e somar pontos, nos tirando da atual situação", apontou o dirigente. Paz citou ainda a amizade de Palermo com Juan Pablo Vojvoda, hoje treinador do Santos, mas que fez história à frente do Fortaleza nas últimas temporadas — até ser demitido em junho, por conta dos maus resultados na Série A. Quem é Martín Palermo, novo técnico do Fortaleza? Maior artilheiro da história do Boca Juniors, Palermo foi um dos maiores centroavantes argentinos da história. Jogou ainda por Estudiantes-ARG e pelos espanhóis Alavés, Real Bétis e Villarreal, além da seleção de seu país.

Restam 17 rodadas a serem jogadas, mas o time precisa de uma reação sem precedentes, já que nunca uma equipe com pontuação tão baixa se salvou da queda no modelo atual do Brasileirão. 3º técnico do Fortaleza em 2025 O argentino será o terceiro técnico do Fortaleza no ano. Curiosamente, nenhum dos três é brasileiro. A temporada começou sob o comando de Vojvoda, considerado o maior técnico da história do clube. Após quedas precoces em Copa do Brasil, Copa do Nordeste, perda de final do Campeonato Cearense e péssima campanha na Série A, treinador foi demitido.