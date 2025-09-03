Com 15 pontos em 21 jogos, Fortaleza precisa de feito inédito para escapar da Série B

Atacante Marinho disputando bola em jogo do Fortaleza. / Crédito: FCO FONTENELE

O Fortaleza ainda tem chances matemáticas de escapar do rebaixamento, mas terá que protagonizar um feito inédito no Brasileirão para alcançar tal objetivo. Afinal, nenhum time na história, desde que a elite nacional passou a ter 20 clubes, em 2006, conseguiu se safar do Z-4 tendo 15 pontos em 21 partidas, que é o atual cenário vivido pelo Leão do Pici. O mais próximo disso foi feito pelo Fluminense, em 2009. Naquela temporada, o Tricolor das Laranjeiras ocupava a lanterna da competição após 21 duelos disputados, com 16 pontos. A equipe carioca conseguiu reagir e terminou a Série A na 16ª posição, com 46 pontos conquistados – nos últimos 11 jogos, venceu sete vezes, sendo seis consecutivas, e empatou quatro vezes.