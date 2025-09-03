Com 15 pontos em 21 jogos, Fortaleza precisa de feito inédito para escapar da Série B

Com 15 pontos em 21 jogos, Fortaleza precisa de feito inédito para escapar da Série BNunca, na história dos pontos corridos, um time conseguiu escapar do rebaixamento no mesmo cenário vivido pelo Leão atualmente. O Fluminense, em 2009, foi a equipe que mais se aproximou desse feito
O Fortaleza ainda tem chances matemáticas de escapar do rebaixamento, mas terá que protagonizar um feito inédito no Brasileirão para alcançar tal objetivo. Afinal, nenhum time na história, desde que a elite nacional passou a ter 20 clubes, em 2006, conseguiu se safar do Z-4 tendo 15 pontos em 21 partidas, que é o atual cenário vivido pelo Leão do Pici.
O mais próximo disso foi feito pelo Fluminense, em 2009. Naquela temporada, o Tricolor das Laranjeiras ocupava a lanterna da competição após 21 duelos disputados, com 16 pontos. A equipe carioca conseguiu reagir e terminou a Série A na 16ª posição, com 46 pontos conquistados – nos últimos 11 jogos, venceu sete vezes, sendo seis consecutivas, e empatou quatro vezes.
Em 2018, foi a vez do Ceará, maior rival do Fortaleza, protagonizar uma arrancada inesperada. O Vovô, após 21 partidas, havia somado 17 pontos. A chegada do técnico Lisca foi fundamental para a reação do Alvinegro, que conseguiu alcançar 44 pontos e terminou o Brasileirão daquele ano na 15ª colocação.
Já em 2023, o Vasco viveu situação idêntica à do Ceará. Assim como o time cearense, o Cruzmaltino completou a série de 21 confrontos com 17 pontos conquistados. Naquele ano, o time carioca contou com o técnico Ramón Díaz como peça importante na reabilitação no torneio. No fim, terminou na 15ª posição, com 45 pontos.
Fortaleza tem 85% de chance de rebaixamento
Após demitir Renato Paiva, o Fortaleza está no mercado em busca de um novo treinador que tenha como perfil um modelo de jogo que priorize a solidez defensiva e as transições. A missão de quem chegar não será fácil: o Leão é o vice-lanterna da elite nacional e tem 85% de chance de rebaixamento, segundo projeção do Departamento de Matemática da UFMG.
Ainda segundo a UFMG, atingir 43 pontos representa uma margem segura contra o rebaixamento, com 10% de risco de queda. Para alcançar isso, o Fortaleza precisa somar mais 28 pontos nos 17 duelos restantes – ou seja, nove vitórias e um empate.