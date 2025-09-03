Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza disputará quatro dos próximos seis jogos como mandante

Fortaleza disputará quatro dos próximos seis jogos como mandante

Tricolor do Pici possui hoje sete pontos a menos que o Santos que, também com 21 jogos disputados, é o primeiro time fora do Z-4
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em busca de um novo técnico para sair do Z4, o Fortaleza terá os próximos dez dias até a sua próxima partida para se preparar para uma sequência de jogos pela Série A. Na vice-lanterna, o Tricolor do Pici voltará a campo no dia 13/9, sábado, às 16 horas, diante do Vitória dentro de casa.

A partida abre uma sequência importante de seis jogos do Leão onde, em quatro deles, o time jogará na condição de mandante. Após o jogo contra o Vitória, o Fortaleza vai até São Paulo, onde enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque, mas a equipe logo retorna à capital cearense, onde então fará dois jogos, ambos na Arena Castelão.

A primeira será diante do Sport, no dia 27/9, às 16 horas. Na rodada seguinte, no dia 2 de outubro, o embate em casa é contra o São Paulo. 

De maneira breve, o Tricolor vai até o Rio Grande do Sul disputar partida contra o Juventude, mas a partida seguinte é novamente em casa, diante do Vasco.

O Leão quer, diante de sua torcida e com novo treinador, ganhar novos ares para buscar uma fuga urgente da zona de rebaixamento da Série A. 

Após 22 rodadas, com 21 jogos disputados, o Fortaleza ocupa a 19ª colocação na tabela, com 15 pontos somados, sendo 12 derrotas, seis empates e somente três vitórias. O Tricolor do Pici possui hoje sete pontos a menos que o Santos que, também com 21 jogos disputados, é o primeiro time fora do Z-4.

Próximos jogos do Fortaleza 

  • 13/9 - 16:00 - Fortaleza x Vitória
  • 20/9 - 21:00 - Palmeiras x Fortaleza
  • 27/9 - 16:00 - Fortaleza x Sport
  • 02/10 - 19:30 - Fortaleza x São Paulo
  • 05/10 - 18:30 - Juventude x Fortaleza
  • Data a confirmar - Fortaleza x Vasco

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar