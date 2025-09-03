Fortaleza disputará quatro dos próximos seis jogos como mandante

Kuscevic comemora gol no jogo Fortaleza x RB Bragantino, no Castelão, pela Série A 2025 / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Em busca de um novo técnico para sair do Z4, o Fortaleza terá os próximos dez dias até a sua próxima partida para se preparar para uma sequência de jogos pela Série A. Na vice-lanterna, o Tricolor do Pici voltará a campo no dia 13/9, sábado, às 16 horas, diante do Vitória dentro de casa. A partida abre uma sequência importante de seis jogos do Leão onde, em quatro deles, o time jogará na condição de mandante. Após o jogo contra o Vitória, o Fortaleza vai até São Paulo, onde enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque, mas a equipe logo retorna à capital cearense, onde então fará dois jogos, ambos na Arena Castelão.