Fortaleza disputará quatro dos próximos seis jogos como mandante

Em busca de um novo técnico para sair do Z4, o Fortaleza terá os próximos dez dias até a sua próxima partida para se preparar para uma sequência de jogos pela Série A. Na vice-lanterna, o Tricolor do Pici voltará a campo no dia 13/9, sábado, às 16 horas, diante do Vitória dentro de casa.
A partida abre uma sequência importante de seis jogos do Leão onde, em quatro deles, o time jogará na condição de mandante. Após o jogo contra o Vitória, o Fortaleza vai até São Paulo, onde enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque, mas a equipe logo retorna à capital cearense, onde então fará dois jogos, ambos na Arena Castelão.
A primeira será diante do Sport, no dia 27/9, às 16 horas. Na rodada seguinte, no dia 2 de outubro, o embate em casa é contra o São Paulo.
De maneira breve, o Tricolor vai até o Rio Grande do Sul disputar partida contra o Juventude, mas a partida seguinte é novamente em casa, diante do Vasco.
O Leão quer, diante de sua torcida e com novo treinador, ganhar novos ares para buscar uma fuga urgente da zona de rebaixamento da Série A.
Após 22 rodadas, com 21 jogos disputados, o Fortaleza ocupa a 19ª colocação na tabela, com 15 pontos somados, sendo 12 derrotas, seis empates e somente três vitórias. O Tricolor do Pici possui hoje sete pontos a menos que o Santos que, também com 21 jogos disputados, é o primeiro time fora do Z-4.
Próximos jogos do Fortaleza
- 13/9 - 16:00 - Fortaleza x Vitória
- 20/9 - 21:00 - Palmeiras x Fortaleza
- 27/9 - 16:00 - Fortaleza x Sport
- 02/10 - 19:30 - Fortaleza x São Paulo
- 05/10 - 18:30 - Juventude x Fortaleza
- Data a confirmar - Fortaleza x Vasco