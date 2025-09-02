Fortaleza tenta volante Luan no último dia da janela de transferências

Volante Luan no jogo Sport x São Paulo, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC

As últimas horas da janela de transferências do futebol brasileiro ainda são de movimentação do Fortaleza no mercado da bola. O Leão busca um volante e tenta a contratação de Luan, do São Paulo, com prazo apertado e em disputa com o Botafogo. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Esportes O POVO. O Tricolor oferece empréstimo até o fim do ano, com opção de compra fixada. O São Paulo deu sinal verde para as propostas de cearenses e cariocas, o que deixa a decisão nas mãos do jogador.

Se Luan decidir aceitar uma das propostas para deixar o Morumbis, seja do Fortaleza ou do Botafogo, a transação precisará ser finalizada nesta terça-feira, 2, quando se encerra a janela. Ou seja, os clubes precisarão realizar o trâmite burocrático na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o fim do dia. Na atual temporada, o volante de 26 anos disputou apenas cinco jogos pelo São Paulo — quatro pelo Brasileirão e um pela Copa Libertadores. A atuação mais recente foi no empate em 2 a 2 com o Sport, em 16 de agosto, pela Série A. Neste período de contratações, o Leão do Pici anunciou 11 jogadores: os goleiros Vinicius Silvestre e Helton Leite; o lateral-esquerdo Weverson; o zagueiro Lucas Gazal; os meio-campistas Pierre, Pablo Roberto, Lucas Crispim e Guzmán; e os atacantes Adam Bareiro, Herrera e Kayke.