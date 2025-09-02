Fortaleza tenta volante Luan no último dia da janela de transferências

Fortaleza tenta contratação do volante Luan no último dia da janela de transferênciasMeio-campista do São Paulo é alvo do Leão nas últimas horas do período de contratações, nesta terça-feira, 2, e também tem proposta do Botafogo
As últimas horas da janela de transferências do futebol brasileiro ainda são de movimentação do Fortaleza no mercado da bola. O Leão busca um volante e tenta a contratação de Luan, do São Paulo, com prazo apertado e em disputa com o Botafogo.
A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Esportes O POVO. O Tricolor oferece empréstimo até o fim do ano, com opção de compra fixada. O São Paulo deu sinal verde para as propostas de cearenses e cariocas, o que deixa a decisão nas mãos do jogador.
O Fortaleza busca um primeiro volante desde antes da abertura da janela, em julho. O clube do Pici fez investidas no exterior e no mercado nacional, mas sem sucesso. No Brasil, por exemplo, esteve próximo de Danilo Barbosa, que deixou o Botafogo rumo à Arábia Saudita, e Rezende, do Bahia.
O departamento de futebol identificou que precisava de um meio-campista com maior poder de marcação e mais força física, a exemplo de Zé Welison, que acabou afastado do elenco. A avaliação foi reforçada pela comissão técnica de Renato Paiva, que também sugeriu alguns nomes.
Se Luan decidir aceitar uma das propostas para deixar o Morumbis, seja do Fortaleza ou do Botafogo, a transação precisará ser finalizada nesta terça-feira, 2, quando se encerra a janela. Ou seja, os clubes precisarão realizar o trâmite burocrático na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o fim do dia.
Na atual temporada, o volante de 26 anos disputou apenas cinco jogos pelo São Paulo — quatro pelo Brasileirão e um pela Copa Libertadores. A atuação mais recente foi no empate em 2 a 2 com o Sport, em 16 de agosto, pela Série A.
Neste período de contratações, o Leão do Pici anunciou 11 jogadores: os goleiros Vinicius Silvestre e Helton Leite; o lateral-esquerdo Weverson; o zagueiro Lucas Gazal; os meio-campistas Pierre, Pablo Roberto, Lucas Crispim e Guzmán; e os atacantes Adam Bareiro, Herrera e Kayke.
A carreira de Luan
Cria do São Paulo, Luan subiu para a equipe profissional em 2018 e ganhou maior espaço no elenco entre 2019 e 2021. Nas duas temporadas seguintes, foi menos utilizado, tanto que foi emprestado ao Vitória em 2024.
Na volta do Rubro-Negro, o volante chegou a ficar afastado do elenco, treinando em separado por estar fora dos planos da comissão técnica, mas foi reintegrado e voltou a ser utilizado pelo técnico Hernán Crespo.