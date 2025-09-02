Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza tenta volante Luan no último dia da janela de transferências

Fortaleza tenta contratação do volante Luan no último dia da janela de transferências

Meio-campista do São Paulo é alvo do Leão nas últimas horas do período de contratações, nesta terça-feira, 2, e também tem proposta do Botafogo
As últimas horas da janela de transferências do futebol brasileiro ainda são de movimentação do Fortaleza no mercado da bola. O Leão busca um volante e tenta a contratação de Luan, do São Paulo, com prazo apertado e em disputa com o Botafogo.

A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Esportes O POVO. O Tricolor oferece empréstimo até o fim do ano, com opção de compra fixada. O São Paulo deu sinal verde para as propostas de cearenses e cariocas, o que deixa a decisão nas mãos do jogador.

O Fortaleza busca um primeiro volante desde antes da abertura da janela, em julho. O clube do Pici fez investidas no exterior e no mercado nacional, mas sem sucesso. No Brasil, por exemplo, esteve próximo de Danilo Barbosa, que deixou o Botafogo rumo à Arábia Saudita, e Rezende, do Bahia.

O departamento de futebol identificou que precisava de um meio-campista com maior poder de marcação e mais força física, a exemplo de Zé Welison, que acabou afastado do elenco. A avaliação foi reforçada pela comissão técnica de Renato Paiva, que também sugeriu alguns nomes.

Se Luan decidir aceitar uma das propostas para deixar o Morumbis, seja do Fortaleza ou do Botafogo, a transação precisará ser finalizada nesta terça-feira, 2, quando se encerra a janela. Ou seja, os clubes precisarão realizar o trâmite burocrático na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até o fim do dia.

Na atual temporada, o volante de 26 anos disputou apenas cinco jogos pelo São Paulo — quatro pelo Brasileirão e um pela Copa Libertadores. A atuação mais recente foi no empate em 2 a 2 com o Sport, em 16 de agosto, pela Série A.

Neste período de contratações, o Leão do Pici anunciou 11 jogadores: os goleiros Vinicius Silvestre e Helton Leite; o lateral-esquerdo Weverson; o zagueiro Lucas Gazal; os meio-campistas Pierre, Pablo Roberto, Lucas Crispim e Guzmán; e os atacantes Adam Bareiro, Herrera e Kayke.

A carreira de Luan

Cria do São Paulo, Luan subiu para a equipe profissional em 2018 e ganhou maior espaço no elenco entre 2019 e 2021. Nas duas temporadas seguintes, foi menos utilizado, tanto que foi emprestado ao Vitória em 2024.

Na volta do Rubro-Negro, o volante chegou a ficar afastado do elenco, treinando em separado por estar fora dos planos da comissão técnica, mas foi reintegrado e voltou a ser utilizado pelo técnico Hernán Crespo.

