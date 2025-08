Fortaleza negocia contratação do volante Rezende, do Bahia

Jogador, que já trabalhou com Renato Paiva, atual técnico do Leão, sinalizou positivamente para o andamento das tratativas

Ativo no mercado da bola, o Fortaleza negocia a contratação do volante Rezende, do Bahia, conforme apurou o Esportes O POVO em parceria com Yuri Santana, do Canal do Puco. O jogador, que já trabalhou com Renato Paiva, atual técnico do Leão, sinalizou positivamente para o andamento das tratativas.

A chegada do meio-campista de 30 anos, inclusive, é um pedido do treinador português. Neste ano, o atleta perdeu espaço com Rogério Ceni e entrou em campo apenas 10 vezes. No Esquadrão desde 2022, ele soma 141 jogos, seis gols e quatro assistências. Com Paiva, em 2023, era titular absoluto da equipe baiana.