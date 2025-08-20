Paiva tem início pior do que Chamusca e quase igual a Zé Ricardo no Fortaleza

Paiva tem início pior do que Chamusca e quase igual a Zé Ricardo no FortalezaEm oito jogos pelo Fortaleza, o comandante português conquistou apenas uma vitória, além de quatro derrotas e três empates
O início do treinador Renato Paiva no Fortaleza não tem sido positivo. Com apenas uma vitória em oito jogos disputados, o português possui um aproveitamento pior do que o protagonizado por Chamusca, em sua última passagem pelo clube, em 2020, e quase igual ao de Zé Ricardo, que comandou o Leão em sete partidas na temporada de 2019.
Zé Ricardo chegou ao Pici para substituir Rogério Ceni, que havia se transferido para o Cruzeiro. O técnico, porém, não conseguiu bons resultados. Em sete jogos, todos pela Série A do Brasileirão, conquistou apenas uma vitória, além de quatro derrotas e dois empates – ou seja, 23% de aproveitamento.
O carioca foi demitido na 21ª rodada do torneio, após o Leão amargar uma goleada por 4 a 1 para o Athletico-PR, fora de casa. Naquela ocasião, o Fortaleza estava na 15ª posição da tabela, com 22 pontos somados. Rogério Ceni, após passagem frustrada no Cruzeiro, retornou ao Tricolor e terminou a campanha na elite nacional.
Já em 2020, Chamusca chegou ao Fortaleza em um contexto semelhante ao de Zé Ricardo: para suprir a saída de Rogério Ceni, que foi para o Flamengo. Em sua terceira passagem pelo Tricolor, o comandante amargou quatro derrotas, quatro empates e somente um triunfo em nove jogos, o que representa 26% de aproveitamento.
Chamusca foi demitido após a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixando o clube cearense com 31 pontos, na 15ª posição. Em sua saída, o Tricolor estava há seis jogos consecutivos sem vitórias e pressionado pelo perigo da zona de rebaixamento.
Paiva tem 25% de aproveitamento em oito jogos pelo Fortaleza
Com Renato Paiva, a realidade não tem sido diferente em relação a Chamusca e Zé Ricardo. Com número de jogos semelhante – foram oito partidas do português pelo Leão –, o aproveitamento é de 25%, com quatro derrotas, três empates e uma vitória, contra o RB Bragantino, pela Série A.
Além da eliminação na Copa Libertadores, para o Vélez Sarsfield, Renato Paiva acumula quatro jogos seguidos sem vitória no Brasileirão, sendo três derrotas e um empate neste recorte. No atual cenário, o Leão do Pici é o vice-lanterna da competição, com 15 pontos, quatro a menos que o Vasco, que é o primeiro fora do Z-4.