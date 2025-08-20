Paiva tem início pior do que Chamusca e quase igual a Zé Ricardo no Fortaleza

Fortaleza, CE, BR 13.08.25 - Na foto: Renato Paiva, técnico do Fortaleza (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

O início do treinador Renato Paiva no Fortaleza não tem sido positivo. Com apenas uma vitória em oito jogos disputados, o português possui um aproveitamento pior do que o protagonizado por Chamusca, em sua última passagem pelo clube, em 2020, e quase igual ao de Zé Ricardo, que comandou o Leão em sete partidas na temporada de 2019. Zé Ricardo chegou ao Pici para substituir Rogério Ceni, que havia se transferido para o Cruzeiro. O técnico, porém, não conseguiu bons resultados. Em sete jogos, todos pela Série A do Brasileirão, conquistou apenas uma vitória, além de quatro derrotas e dois empates – ou seja, 23% de aproveitamento.