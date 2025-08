Fortaleza tenta contratação do meia colombiano Yeison Guzmán, do Torpedo Moscow

A intenção do clube é acertar todos os detalhes com um meia até segunda-feira, e Guzmán é o primeiro da lista

Na busca por um meia-atacante no mercado da bola, o Fortaleza tem conversas avançadas pela contratação de Yeison Guzmán, camisa 10 colombiano do Torpedo Moscow, da Rússia, conforme apurou o Esportes O POVO. Inicialmente, o jogador estava sendo negociado com outro clube da América do Sul, contudo, o Torpedo sofreu uma punição de rebaixamento direto por manipulação de resultados, o que afetou o andamento das conversas.

Após isso, o Fortaleza realizou o contato e o atleta de 27 anos demonstrou interesse de jogar no Brasil. Conforme dito à reportagem, as conversas "caminham muito bem" e o acerto pode acontecer. Na temporada de 2025, Guzmán marcou cinco gols em 11 partidas disputadas. Antes do clube russo, esteve no Tolima, da Colômbia, onde atuou em 94 jogos, balançando as redes 28 vezes e contribuindo com 17 assistências.