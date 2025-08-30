Lucas Sasha se lesiona e é desfalque do Fortaleza para duelo contra o Inter

Lucas Sasha se lesiona e é desfalque do Fortaleza para duelo contra o InterJunto dele, Moisés e José Herrera também estão no departamento médico; Marinho, Lucas Gazal e Kuscevic também não atuam
O volante Lucas Sasha é desfalque do Fortaleza no duelo contra o Internacional, que acontecerá neste sábado, 31. O camisa 88 foi diagnosticado com um edema na panturrilha esquerda e não viajou com o grupo para Porto Alegre (RS).
Junto dele, Moisés e José Herrera também estão no departamento médico. O camisa 21 sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no duelo do primeiro turno contra o Inter, e não retornou até o momento. Já o jogador argentino teve um estiramento ligamentar no joelho esquerdo após o jogo contra o Vélez e não vem atuando desde então.
Os outros desfalques da equipe são o atacante Marinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e os zagueiros Lucas Gazal e Kuscevic. O brasileiro ainda não foi registado no Bid, enquanto o chileno está em transição após edema muscular no adutor da coxa direita.
Devido a uma negociação com o Olympiakos-GRE, o também defensor Gustavo Mancha é desfalque para o jogo.
Retornos e novidade
O zagueiro Emanuel Brítez e o atacante Breno Lopes retornam aos relacionados após ambos cumprirem suspensão automática na rodada anterior. Outra novidade na relação é o atacante Kayke, contratado no meio da semana a pedido de Renato Paiva.
O treinador e o jogador trabalharam em conjunto no Botafogo, onde o atleta de 19 anos fez 11 jogos no ano, onde marcou três gols, mas perdeu espaço em General Severiano devido à chegada de atacantes mais experientes.
Mesmo com os desempenhos ruins de Adam Bareiro e Juan Martín Lucero, Kayke deve iniciar a partida no banco devido ao pouco número de treinos que teve junto ao elenco.