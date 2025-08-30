Lucas Sasha se lesiona e é desfalque do Fortaleza para duelo contra o Inter

Lucas Sasha é um dos principais jogadores do clube na temporada / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O volante Lucas Sasha é desfalque do Fortaleza no duelo contra o Internacional, que acontecerá neste sábado, 31. O camisa 88 foi diagnosticado com um edema na panturrilha esquerda e não viajou com o grupo para Porto Alegre (RS). Junto dele, Moisés e José Herrera também estão no departamento médico. O camisa 21 sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no duelo do primeiro turno contra o Inter, e não retornou até o momento. Já o jogador argentino teve um estiramento ligamentar no joelho esquerdo após o jogo contra o Vélez e não vem atuando desde então.