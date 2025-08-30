Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza acerta retorno do meia Lucas Crispim após duas temporadas

Fortaleza acerta retorno do meia Lucas Crispim após duas temporadas

O jogador firmou contrato até o fim de 2025 e chega segunda-feira, 1º, para se apresentar ao clube tricolor
Autor Victor Barros
Autor
Victor Barros Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza acertou o retorno de um velho conhecido: Lucas Crispim. O meia de 31 anos, que estava no Buriram United, da Tailândia, volta ao Tricolor após duas temporadas. Ele deve ser anunciado oficialmente em breve e se apresenta já na próxima segunda-feira, 1º, no Centro de Excelência Alcides Santos.

Durante sua primeira passagem pelo Pici, entre 2021 e 2023, Crispim ganhou destaque e conquistou o carinho da torcida leonina. Ao todo, foram 128 jogos, nove gols, 17 assistências, além da conquista de três Campeonatos Cearenses e uma Copa do Nordeste.

O meia também esteve presente em campanhas históricas do clube, como as classificações para a Copa Libertadores, em 2021 e 2022, e no vice-campeonato da Copa Sul-Americana, em 2023.

No futebol tailandês, Crispim manteve bons números. Em 61 partidas pelo Buriram United, marcou 17 gols e distribuiu 10 assistências.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar