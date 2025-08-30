Fortaleza acerta retorno do meia Lucas Crispim após duas temporadas

O jogador firmou contrato até o fim de 2025 e chega segunda-feira, 1º, para se apresentar ao clube tricolor

O Fortaleza acertou o retorno de um velho conhecido: Lucas Crispim. O meia de 31 anos, que estava no Buriram United, da Tailândia, volta ao Tricolor após duas temporadas. Ele deve ser anunciado oficialmente em breve e se apresenta já na próxima segunda-feira, 1º, no Centro de Excelência Alcides Santos.

Durante sua primeira passagem pelo Pici, entre 2021 e 2023, Crispim ganhou destaque e conquistou o carinho da torcida leonina. Ao todo, foram 128 jogos, nove gols, 17 assistências, além da conquista de três Campeonatos Cearenses e uma Copa do Nordeste.