Fortaleza vende Gustavo Mancha ao Olympiacos por R$ 28,4 milhões

Zagueiro Gustavo Mancha no jogo Fortaleza x Bucaramanga, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Fortaleza, Olympiacos, da Grécia, e o estafe de Gustavo Mancha definiram os últimos detalhes nesta quinta-feira, 28, e selaram a negociação do jogador. O Esportes O POVO apurou que os clubes fecharam acordo pela transferência do defensor de 21 anos por 4,5 milhões de euros (R$ 28,4 milhões na cotação atual). O camisa 39 já viaja nesta sexta-feira, 29, rumo à Europa e vai assinar contrato por quatro anos com os gregos — até a metade de 2029. O clube do Velho Continente vai adquirir 85% dos direitos econômicos, e o Tricolor vai manter 15% para uma venda futura.

O Leão era dono de 70% dos direitos econômicos e vendeu 55%, enquanto o Palmeiras vendeu os 30% que detinha. Além dos 4,5 milhões de euros fixos, ainda há previsão de mais 500 mil euros (R$ 3,16 milhões) em bônus, em caso de metas atingidas por Mancha na Grécia. A negociação já se arrastava há alguns dias, com duas propostas dos europeus. Inicialmente, os gregos ofereceram 3,5 milhões de euros (R$ 22,1 milhões), que foi recusada pelo Leão. O Olympiacos, então, subiu as cifras, e o Fortaleza incluiu o bônus para ter a possibilidade de chegar a um valor maior. O clube do Pici almejava alcançar a um montante total de até 5,5 milhões de euros (R$ 34,7 milhões). Com a cotação atual do euro, Gustavo Mancha se tornaria a segunda maior venda da história do Fortaleza, atrás apenas de Hércules, comprado pelo Fluminense por R$ 29 milhões. Caso as metas sejam atingidas, o valor total superará a negociação do volante.

Atualmente, o Leão conta com Brítez, Gastón Ávila e Kuscevic para o setor. O clube busca outro zagueiro no mercado da bola e tem negociação com Lucas Gazal, que pertence ao Atlético-GO. A carreira de Gustavo Mancha Formado nas categorias de base do Palmeiras, Gustavo Mancha foi contratado pelo Fortaleza no ano passado, para o time sub-20. No início desta temporada, em meio à Copinha, foi chamado para integrar o elenco profissional em pré-temporada nos Estados Unidos. Apesar da forte concorrência, ganhou espaço na zaga e disputou 23 jogos. A última atuação com a camisa tricolor foi no último domingo, 24, na derrota por 1 a 0 para o Mirassol, pelo Brasileirão.