Fortaleza venceu Internacional apenas uma vez como visitante; veja histórico

Fortaleza venceu Internacional apenas uma vez como visitante; veja históricoÚnico triunfo tricolor diante do Colorado em 13 partidas como visitante ocorreu no Brasileirão de 2023. Times se enfrentam neste domingo, , 31, às 20h30min, no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul
Em uma crise que parece não ter fim, o Fortaleza irá enfrentar neste domingo, 31, às 20h30min, um Internacional que também não vive boa fase — sendo, inclusive, alvo de protestos recentes da torcida colorada. Apesar do momento difícil também vivido pelo adversário, o Tricolor do Pici não terá vida fácil no duelo que será realizado no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Brasileirão.
Jogando fora de casa diante da equipe gaúcha, o Leão possui um histórico de alta desvantagem. Em 13 embates disputados desde 1976 em terras gaúchas contra o Inter, são nove derrotas para o time cearense, três empates e somente um triunfo tricolor. São 22 gols sofridos, contra apenas oito feitos.
A única vitória do Fortaleza no Beira-Rio diante do Internacional ocorreu no Brasileirão de 2023. Na ocasião, Thiago Galhardo garantiu o placar mínimo de 1 a 0, o suficiente para que o Leão saísse pela primeira vez em sua história com três pontos de campo no estádio colorado.
No retrospecto geral, a vantagem também é do clube gaúcho. Em 27 jogos entre Brasileirão, Copa do Brasil e outros torneios, são nove vitórias do Fortaleza, seis empates e 12 vitórias do Internacional.
Diante do Inter, o Leão vai em busca de sair da vice-lanterna da Série A. Em 20 partidas jogadas pelo time de Renato Paiva no torneio, foram somados 15 pontos. O Internacional tem como objetivo adentrar na primeira parte da tabela. Atualmente a equipe ocupa a 13ª colocação, com 24 pontos conquistados.