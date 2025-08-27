Fortaleza venceu Internacional apenas uma vez como visitante; veja histórico

Volante Emmanuel Martínez no jogo Fortaleza x Internacional, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Em uma crise que parece não ter fim, o Fortaleza irá enfrentar neste domingo, 31, às 20h30min, um Internacional que também não vive boa fase — sendo, inclusive, alvo de protestos recentes da torcida colorada. Apesar do momento difícil também vivido pelo adversário, o Tricolor do Pici não terá vida fácil no duelo que será realizado no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Brasileirão. Jogando fora de casa diante da equipe gaúcha, o Leão possui um histórico de alta desvantagem. Em 13 embates disputados desde 1976 em terras gaúchas contra o Inter, são nove derrotas para o time cearense, três empates e somente um triunfo tricolor. São 22 gols sofridos, contra apenas oito feitos.