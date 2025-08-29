Pablo diz que "pressão" precisa servir de "motivação" para virada de chave do Fortaleza

O volante Pablo Roberto foi apresentado pelo Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após atuar como titular na derrota para o Mirassol, momento que marcou seu primeiro jogo com a camisa do Fortaleza, o volante Pablo Roberto foi apresentado oficialmente pelo clube e concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 29. Na ocasião, o jogador falou sobre o momento de pressão que ronda o Pici e foi enfático: “Que sirva de motivação”. Em seu primeiro contato com a torcida tricolor, Pablo presenciou vaias e protestos vindos da arquibancada após o revés do Leão por 1 a 0 – a equipe acumula sete jogos sem vitórias, sendo cinco derrotas e dois empates nesse período. Para o volante, a reação dos tricolores é natural e compatível com o tamanho do clube.