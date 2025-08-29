Pablo diz que "pressão" precisa servir de "motivação" para virada de chave do Fortaleza

Pablo diz que "pressão" precisa servir de "motivação" para virada de chave do FortalezaO volante ainda contou, em entrevista coletiva, sobre ter convivido com Cassiano, atacante que marcou história no Leão em 2015
Após atuar como titular na derrota para o Mirassol, momento que marcou seu primeiro jogo com a camisa do Fortaleza, o volante Pablo Roberto foi apresentado oficialmente pelo clube e concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 29. Na ocasião, o jogador falou sobre o momento de pressão que ronda o Pici e foi enfático: “Que sirva de motivação”.
Em seu primeiro contato com a torcida tricolor, Pablo presenciou vaias e protestos vindos da arquibancada após o revés do Leão por 1 a 0 – a equipe acumula sete jogos sem vitórias, sendo cinco derrotas e dois empates nesse período. Para o volante, a reação dos tricolores é natural e compatível com o tamanho do clube.
“Eu já estive em outros clubes que têm uma grande torcida, e nós acabamos nos acostumando com a pressão quando o clube tem uma torcida tão grande como a do Fortaleza. Que essa pressão sirva de motivação para darmos o nosso melhor dentro de campo e tirarmos o Fortaleza dessa situação”, disse.
Leia mais
Questionado sobre o ambiente interno, Pablo contou que, no pouco tempo em que está no Fortaleza, viu uma grande união e mobilização para tentar salvar o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor é o vice-lanterna da tabela, com 15 pontos, quatro a menos que o Vasco, primeiro time fora do Z-4.
“O que eu vejo aqui, em apenas uma semana desde que cheguei, é que todos estão unidos pelo mesmo objetivo. Se eu chegasse a outro clube nessa situação, poderia encontrar um elenco desunido, pessoas soltando letras e falando coisas. Mas, desde quando cheguei, vi todos unidos: jogadores, staff, diretoria e comissão. E isso conta muito para a gente tentar virar essa chave. Todos estão unidos para tirar o Fortaleza dessa situação. É a união de todos que vai fazer com que tenhamos resultados melhores. E que eles comecem já no próximo jogo”, revelou.
Convívio recente com Cassiano e motivações para vir ao Fortaleza
No Casa Pia, clube de Portugal em que atuava antes de ser contratado pelo Fortaleza, Pablo Roberto conviveu com uma figura conhecida do time cearense: Cassiano, autor do gol que garantiu o emblemático título estadual do Leão em 2015 – o atacante tem até música em sua homenagem relembrando o momento.
+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube
“Eu sempre acompanhei o Fortaleza, desde que iniciei profissionalmente. Além disso, tive companheiros que já jogaram aqui. Agora, no Casa Pia, estava com o Cassiano, muito conhecido aqui. Só ouvi elogios. É um clube que está em uma crescente há muitos anos. Depois de acompanhar e ver tantas pessoas elogiando, isso me motivou a vir para cá e honrar essa camisa tão grande”, contou.