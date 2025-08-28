Fortaleza acerta contratação do jovem centroavante Kayke, do Botafogo

Fortaleza acerta contratação do jovem centroavante Kayke, do BotafogoTricolor chega a acordo por empréstimo do atacante de 19 anos, que foi indicado pelo técnico Renato Paiva para reforçar o setor ofensivo
O Fortaleza acertou a contratação do primeiro dos três reforços que pretende trazer até o fim da janela de transferências. O Leão fechou o empréstimo do jovem centroavante Kayke, do Botafogo, a pedido do técnico Renato Paiva.
A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Esportes O POVO. O jogador de 19 anos atuou em 11 partidas pela equipe profissional do Glorioso nesta temporada, com três gols marcados, e trabalhou com o técnico português.
Kayke ainda atua pela equipe sub-20 do Botafogo e é destaque desde categorias inferiores. Em 2023, por exemplo, no sub-17, anotou 26 gols em 30 partidas. No ano passado, já pelo sub-20, balançou as redes 14 vezes em 38 confrontos.
Leia mais
O camisa 19 subiu para o time principal no começo desta temporada para disputar o Campeonato Carioca, em que o Glorioso usou equipe alternativa. Foram nove jogos e três gols. O centroavante também entrou em campo pela Supercopa do Brasil e pela Recopa Sul-Americana.
Sem espaço no elenco de David Ancelotti com as chegadas de Arthur Cabral, Joaquín Correa e Chris Ramos, além da presença de Mastriani, Kayke estava em atividade pelo sub-20. Curiosamente, esteve no banco de reservas na goleada por 5 a 0 do Botafogo sobre o Fortaleza, no dia 9 deste mês, no Castelão, pelo Brasileirão.
No Pici, sob o comando de Paiva, o atacante de 19 anos vai disputar posição com Adam Bareiro e Lucero — Deyverson foi afastado.
O Tricolor ainda busca um zagueiro e um volante para reforçar o elenco, além de concretizar a compra do meia colombiano Yeison Guzmán, do Torpedo, da Rússia.