"A oportunidade da minha vida", diz Pierre sobre chance de jogar pelo Fortaleza

O volante Pierre foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Ainda na expectativa de estrear pelo Fortaleza, o volante Pierre foi apresentado oficialmente pelo clube nesta sexta-feira, 29, e concedeu entrevista coletiva. Na sala de imprensa do Centro de Excelência Alcides Santos, o camisa 30 destacou que jogar pelo Leão do Pici é a oportunidade da sua vida e mostrou confiança na reabilitação do time na Série A. “Eu encaro esse desafio como a oportunidade da minha vida. Estou tendo a chance de vestir essa camisa gigante, que é tão importante no nosso futebol. A gente sabe do risco que estamos vivendo com relação ao rebaixamento, mas o grupo está muito focado e confiante de que, dentro de campo, vamos fazer as coisas por merecer para livrar o clube dessa situação”, disse.