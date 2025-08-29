"A oportunidade da minha vida", diz Pierre sobre chance de jogar pelo Fortaleza

"A oportunidade da minha vida", diz Pierre sobre chance de jogar pelo FortalezaO volante, que esteve no banco de reservas contra o Mirassol, mas não entrou em campo, concedeu entrevista coletiva e demonstrou confiança na virada de chave do Leão na Série A
Ainda na expectativa de estrear pelo Fortaleza, o volante Pierre foi apresentado oficialmente pelo clube nesta sexta-feira, 29, e concedeu entrevista coletiva. Na sala de imprensa do Centro de Excelência Alcides Santos, o camisa 30 destacou que jogar pelo Leão do Pici é a oportunidade da sua vida e mostrou confiança na reabilitação do time na Série A.
“Eu encaro esse desafio como a oportunidade da minha vida. Estou tendo a chance de vestir essa camisa gigante, que é tão importante no nosso futebol. A gente sabe do risco que estamos vivendo com relação ao rebaixamento, mas o grupo está muito focado e confiante de que, dentro de campo, vamos fazer as coisas por merecer para livrar o clube dessa situação”, disse.
Leia mais
Vindo do Volta Redonda-RJ, Pierre chega ao Fortaleza em um momento de crise e sob enorme pressão. Apesar do cenário complicado, já que o Tricolor luta contra o rebaixamento, o volante disse que tenta transformar as dificuldades e as cobranças da torcida em motivação para, em campo, ajudar o clube a reverter a má fase.
“É uma torcida que cobra bastante, mas apoia bastante. A gente entende que estamos devendo dentro de campo nos resultados e eu tento tirar isso como motivação, para que essa cobrança deles possa me motivar a desempenhar melhor dentro de campo e reverter essa situação”, comentou.
Pierre diz que recebeu boas referências de Benevenuto sobre o Fortaleza
Questionado sobre as referências que recebeu sobre o Fortaleza, Pierre contou que sempre acompanhou jogos do clube nas últimas temporadas e revelou ter escutado vários elogios vindos de Marcelo Benevenuto, que pertence ao Leão e está emprestado ao Criciúma. De acordo com o volante, o zagueiro é seu amigo pessoal.
+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube
“Eu gosto muito de assistir jogos. Nos últimos cinco anos o Fortaleza sempre figurou nas principais competições, sempre chegando e disputando. Também tive amigos que passaram aqui. O Benevenuto, nós somos da mesma cidade, é meu parceiro. Ele sempre falou muito bem do clube. Então estou muito feliz de estar aqui”, contou.