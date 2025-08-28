Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza negocia a contratação do zagueiro Lucas Gazal, ex-Mirassol

O zagueiro de 26 anos defendeu o Mirassol na temporada passada, quando conquistou o acesso à primeira divisão. Neste ano, atuou no futebol chinês pelo Shandong Taishan
Diante da saída iminente de Gustavo Mancha, o Fortaleza tem buscado no mercado uma reposição para a zaga. Conforme apurou o Esportes O POVO, o nome em pauta no Pici é o de Lucas Gazal, que conquistou o acesso à Série A com o Mirassol na temporada passada e atualmente defende o Shandong Taishan, da China.

O Tricolor, inclusive, está em processo de negociação para contratar o defensor de 26 anos. O desejo pelo atleta é antigo, já que, no início de 2023, o departamento de futebol do Leão tentou trazer Lucas Gazal, que à época atuava no Atlético-GO. Naquela ocasião, as tratativas não tiveram desfecho positivo e o zagueiro continuou no Dragão.

Em 2024, Lucas Gazal se transferiu para o Mirassol e fez parte do elenco que protagonizou uma campanha histórica na Segundona – afinal, o clube paulista nunca havia subido para a elite nacional. No Leão Caipira, o zagueiro participou de 33 jogos, alternando entre momentos de titularidade e presenças no banco de reservas. Neste recorte, contribuiu com um gol e duas assistências.

Neste ano, o defensor foi emprestado pelo Atlético-GO ao Shandong Taishan, equipe da primeira divisão do futebol chinês. Por lá, tornou-se titular absoluto e disputou 19 jogos, com dois gols marcados. A última partida de Lucas Gazal ocorreu há mais de um mês, no dia 19 de julho.

Gustavo Mancha está próximo de ser vendido

A provável chegada de Lucas Gazal tem como intuito repor a iminente saída de Gustavo Mancha, que tem negociação avançada com o Olympiacos, da Grécia. Segundo apurou o Esportes O POVO, o jovem zagueiro deve ser vendido por 4,5 milhões de euros, equivalente a pouco mais de R$ 28 milhões.

Além de Gustavo Mancha, o técnico Renato Paiva também conta com Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila como opções para a zaga.

Com informações de Afonso Ribeiro. 

