Fortaleza negocia a contratação do zagueiro Lucas Gazal, ex-Mirassol

Lucas Gazal defendeu o Mirassol na temporada de 2024, quando o clube conquistou o acesso à primeira divisão / Crédito: Divulgação/Mirassol

Diante da saída iminente de Gustavo Mancha, o Fortaleza tem buscado no mercado uma reposição para a zaga. Conforme apurou o Esportes O POVO, o nome em pauta no Pici é o de Lucas Gazal, que conquistou o acesso à Série A com o Mirassol na temporada passada e atualmente defende o Shandong Taishan, da China. O Tricolor, inclusive, está em processo de negociação para contratar o defensor de 26 anos. O desejo pelo atleta é antigo, já que, no início de 2023, o departamento de futebol do Leão tentou trazer Lucas Gazal, que à época atuava no Atlético-GO. Naquela ocasião, as tratativas não tiveram desfecho positivo e o zagueiro continuou no Dragão.