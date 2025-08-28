Venda de Gustavo Mancha é a segunda maior do futebol cearense; veja lista

Venda de Gustavo Mancha é a segunda maior do futebol cearense; veja listaO volante Hércules, também ex-Fortaleza e atualmente no Fluminense, é quem lidera a lista
A negociação do zagueiro Gustavo Mancha com o Olympiacos, da Grécia, tornou-se a segunda maior venda da história do futebol cearense. A transação, concretizada por 4,5 milhões de euros, equivalente a R$ 28,4 milhões na cotação atual, só fica atrás da do volante Hércules, vendido ao Fluminense por R$ 29 milhões.
Além dos 4,5 milhões de euros fixos, Gustavo Mancha ainda pode render mais 500 mil euros (R$ 3,16 milhões) em bônus, em caso de metas atingidas no time grego. Caso isso se concretize, o zagueiro assumirá o posto de maior venda do futebol cearense e o segundo do Nordeste – ranking que é liderado por Pedro Lima, negociado por R$ 61 milhões pelo Sport com o Wolverhampton-ING.
O Fortaleza, responsável pelas negociações de Mancha e Hércules, tem amplo domínio no ranking das maiores vendas do futebol cearense. Considerando o top-5, o Leão do Pici ainda ostenta outras duas transferências de peso: a de Moisés, que saiu por R$ 24,5 milhões para o Cruz Azul, do México, no final de 2023, e a de Caio Alexandre, adquirido pelo Bahia por R$ 24,3 milhões no início de 2024.
Na quinta posição da lista está o atacante Erick Pulga, que se destacou pelo Ceará na temporada passada, sendo artilheiro da equipe e principal destaque na campanha que culminou no acesso à Série A. O jogador foi vendido neste ano para o Bahia, em negociação fechada por R$ 18,8 milhões.
Maiores vendas do futebol cearense:
- 1º - Hércules: R$ 29 milhões (Fortaleza - Fluminense)
- 2º - Gustavo Mancha: R$ 28,4 milhões (Fortaleza - Olympiacos-GRE)
- 3º - Moisés: R$ 24,5 milhões (Fortaleza - Cruz Azul-MEX)
- 4º - Caio Alexandre: R$ 24,3 milhões (Fortaleza - Bahia)
- 5º - Erick Pulga: R$ 18,8 milhões (Ceará - Bahia)