Paiva lamenta fase negativa do Fortaleza e evita culpados isolados

Renato Paiva está a nove jogos comandando o Fortaleza, mas não vence há sete / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Fortaleza chegou à sua 11ª derrota na Série A do Brasileirão ao ser superado pelo Mirassol, na noite do último domingo, 24. O resultado estendeu a seca de vitórias do técnico Renato Paiva sob o comando do Leão. Desde sua chegada, foram nove jogos à frente do Tricolor, sem vencer há sete partidas. Em mais uma reformulação no elenco, na última quinta-feira, 21, o goleiro Magrão; os meio-campistas Zé Welison, Emmanuel Martínez, Rodrigo Santos e Ryan Guilherme; e o atacante Deyverson foram afastados pelo comandante português e estão liberados para ouvir propostas de outros clubes.

Contratações Com o afastamento de Deyverson, surgiu uma nova vaga para centroavante no elenco tricolor. O clube já havia contratado o paraguaio Adam Bareiro, ex-River Plate, nesta janela de transferências, por 1,8 milhão de dólares (R$ 9,7 milhões na cotação da época). Ainda na coletiva, Paiva afirmou que existem conversas sobre a aquisição de um novo atacante. No entanto, destacou as dificuldades em encontrá-lo no mercado interno, devido ao limite de partidas disputadas na Série A, e no mercado externo, por conta da adaptação. “Em relação à contratação de um novo centroavante, estamos conversando. Não é fácil encontrar jogadores que não tenham sete jogos já feitos no Brasileirão. Trazer de fora é outro problema de adaptação. Não consigo dizer ainda porque não há uma definição em relação a isso.”

“Eu acho que o problema da equipe não é apenas o camisa 9. Se você me dissesse: ‘os nove têm finalizações e não falham gols’, poderíamos dizer que é uma questão individual. A questão é que a equipe trabalha a bola, chega às zonas de remate à baliza ou de cruzamento, mas a bola não chega aos nossos jogadores. O último passe e a última decisão não são bons, e isso nos penaliza bastante.” O jogo Apesar das mudanças, o gol sofrido logo no início voltou a complicar o Fortaleza. O tento do Mirassol, marcado aos 17 minutos, foi novamente assunto na coletiva. Dos nove jogos de Paiva no comando do Tricolor, em quatro deles (contra Grêmio, Botafogo, Fluminense e Mirassol) a equipe sofreu ao menos um gol antes dos 20 minutos da primeira etapa. “Acho que entramos muito bem no jogo, sinceramente. Tiramos a bola do Mirassol e chegamos à área deles, mas sem conseguir finalizar, sem conseguir definir — mais uma vez. Depois, em um lance completamente caricato, o Mirassol fez o primeiro gol: um jogador deles, cercado por quatro ou cinco nossos, conseguiu finalizar mesmo assim. Logo em seguida veio a situação do pênalti, mas não conseguimos converter”, lamentou.