Fortaleza completa 7 jogos sem vencer com queda na Libertadores e vice-lanterna na Série A

O Tricolor foi derrotado novamente neste domingo, 23. Desta vez, o carrasco foi o Mirassol, na Arena Castelão, pela Série A do Brasileirão

Na libertadores, empatou na ida e perdeu por 2 a 0 na volta, na Argentina, dando adeus à competição. No Brasileirão, empatou somente com o Corinthians e perdeu para Grêmio, Fluminense e Mirassol, além da goleada sofrida ante o Botafogo, por 5 a 0, na Arena Castelão.

Diante do Mirassol , o Fortaleza foi novamente derrotado na noite deste domingo, 23, e segue na vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Se somados os resultados recentes na liga nacional e eliminação para o Vélez na Libertadores, o time comandado pelo português Renato Paiva chegou a sete jogos consecutivos sem vencer.

Se avaliadas as nove partidas com Renato Paiva, o Leão do Pici tem apenas uma vitória, três empates e cinco derrotas até então. O português chegou após a demissão de Vojvoda e até faz a equipe atuar diferente em termos de ideias de jogo, mas os resultados não aparecem e pressão da torcida — que tem realizado protestos — aumenta.

Desempenho e reta final

Diante de tudo, o maior alarme é não só na tabela da Série A, na qual o escrete vermelho-azul-e-branco possui apenas 15 pontos somados em 20 partidas disputadas, mas também o desempenho. Com a segunda pior defesa e um ataque que tem se mostrado inofensivo, o Tricolor precisa melhorar até mesmo a perspectiva de voltar a pontuar.

Agora, restam 18 partidas na Série A. Para escapar, o Leão do Pici precisa, em tese, vencer 10 jogos para escapar matematicamente. Na próxima rodada, enfrenta o Internacional, fora de casa, para reverter também a situação de ser o segundo pior visitante, sem nenhuma vitória fora. A partida ocorre no próximo domingo, 31, no estádio Beira Rio.