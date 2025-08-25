Paiva explica escolha de Bareiro por "eficácia muito grande nos pênaltis"Atacante paraguaio errou o pênalti que poderia dar o empate ao Fortaleza no primeiro tempo
A derrota do Fortaleza para o Mirassol neste domingo, 24, ampliou a crise do clube na zona de rebaixamento da Série A. No primeiro tempo, o Tricolor desperdiçou a chance de empatar quando Adam Bareiro errou a cobrança de pênalti e também o rebote. Em entrevista coletiva após o jogo, porém, o técnico Renato Paiva defendeu a escolha do camisa 27 para a batida.
O treinador explicou que havia uma ordem definida para as penalidades, com Bareiro sendo o primeiro da lista e Matheus Pereira o segundo. Mesmo com o erro, Paiva ressaltou o histórico positivo do atacante paraguaio e o desempenho apresentado nos treinos.
“O Adam é um jogador que tem uma eficácia muito grande nos pênaltis. Não é um jogador que falha facilmente em uma cobrança, portanto, pela pesquisa que nós fizemos e pelos treinos do dia a dia, dos que estavam em campo, o Adam era aquele que estava marcado para bater o primeiro pênalti”, afirmou.
“Há uma ordem que está definida por nós, que tem a ver com o histórico dos jogadores e também com o treino”, completou o técnico.
Bareiro se desculpa com a torcida
Logo após a partida, o atacante do Leão utilizou as redes sociais para pedir desculpas pelo erro e reforçar o compromisso com o clube.
“Peço desculpas aos meus companheiros e ao povo de Fortaleza. Sou o primeiro que quer sair dessa situação e vim para ajudar. Cometi um erro hoje e me sinto péssimo por isso. Não peço perdão, mas vou dar minha vida pelos meus companheiros e pelo clube do qual faço parte, porque ninguém merece esse momento”, escreveu Adam Bareiro.
O próximo compromisso do Fortaleza é contra o Internacional no Estádio Beira-Rio. As equipes se enfrentam no domingo, 31, às 20h30min, em duelo da 22ª rodada.