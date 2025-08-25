Paiva explica escolha de Bareiro por "eficácia muito grande nos pênaltis"

Renato Paiva completou um mês de sua estreia como técnico do Leão nesta terça-feira, 19 / Crédito: FCO FONTENELE

A derrota do Fortaleza para o Mirassol neste domingo, 24, ampliou a crise do clube na zona de rebaixamento da Série A. No primeiro tempo, o Tricolor desperdiçou a chance de empatar quando Adam Bareiro errou a cobrança de pênalti e também o rebote. Em entrevista coletiva após o jogo, porém, o técnico Renato Paiva defendeu a escolha do camisa 27 para a batida. O treinador explicou que havia uma ordem definida para as penalidades, com Bareiro sendo o primeiro da lista e Matheus Pereira o segundo. Mesmo com o erro, Paiva ressaltou o histórico positivo do atacante paraguaio e o desempenho apresentado nos treinos.