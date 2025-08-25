Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paiva explica escolha de Bareiro por "eficácia muito grande nos pênaltis"

Atacante paraguaio errou o pênalti que poderia dar o empate ao Fortaleza no primeiro tempo
A derrota do Fortaleza para o Mirassol neste domingo, 24, ampliou a crise do clube na zona de rebaixamento da Série A. No primeiro tempo, o Tricolor desperdiçou a chance de empatar quando Adam Bareiro errou a cobrança de pênalti e também o rebote. Em entrevista coletiva após o jogo, porém, o técnico Renato Paiva defendeu a escolha do camisa 27 para a batida.

O treinador explicou que havia uma ordem definida para as penalidades, com Bareiro sendo o primeiro da lista e Matheus Pereira o segundo. Mesmo com o erro, Paiva ressaltou o histórico positivo do atacante paraguaio e o desempenho apresentado nos treinos.

“O Adam é um jogador que tem uma eficácia muito grande nos pênaltis. Não é um jogador que falha facilmente em uma cobrança, portanto, pela pesquisa que nós fizemos e pelos treinos do dia a dia, dos que estavam em campo, o Adam era aquele que estava marcado para bater o primeiro pênalti”, afirmou.

“Há uma ordem que está definida por nós, que tem a ver com o histórico dos jogadores e também com o treino”, completou o técnico.

Bareiro se desculpa com a torcida

Logo após a partida, o atacante do Leão utilizou as redes sociais para pedir desculpas pelo erro e reforçar o compromisso com o clube.

“Peço desculpas aos meus companheiros e ao povo de Fortaleza. Sou o primeiro que quer sair dessa situação e vim para ajudar. Cometi um erro hoje e me sinto péssimo por isso. Não peço perdão, mas vou dar minha vida pelos meus companheiros e pelo clube do qual faço parte, porque ninguém merece esse momento”, escreveu Adam Bareiro.

O próximo compromisso do Fortaleza é contra o Internacional no Estádio Beira-Rio. As equipes se enfrentam no domingo, 31, às 20h30min, em duelo da 22ª rodada. 

