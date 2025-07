Fortaleza anuncia contratação do atacante paraguaio Adam Bareiro até 2027

Bareiro era alvo antigo do Tricolor, desde que foi rival pelo San Lorenzo, da Argentina, na Copa Sul-Americana de 2023. O então camisa 11 foi titular do Ciclón nas derrotas por 2 a 0 e 3 a 2 para os brasileiros, na fase de grupos da competição continental.

O Fortaleza anunciou oficialmente, nesta terça-feira, 8, a contratação do atacante paraguaio Adam Bareiro até dezembro de 2027. O clube do Pici vai pagar 1,8 milhão de dólares (R$ 9,7 milhões na cotação atual) ao River Plate, da Argentina, pela compra de 50% dos direitos econômicos do jogador de 28 anos, conforme antecipou o Esportes O POVO .

No elenco de Juan Pablo Vojvoda, o paraguaio vai disputar posição com Juan Martín Lucero e Deyverson.

Foi justamente no San Lorenzo onde o centroavante teve o melhor desempenho: disputou 140 jogos, marcou 40 gols e deu seis assistências. Justamente em 2023, teve a temporada com maior participações em tentos da carreira: 18 bolas nas redes e dois passes em 48 partidas.

A carreira de Adam Bareiro

Adam Bareiro começou a carreira no Olimpia, do Paraguai, e também defendeu River Plate e Nacional, ambos do país de origem, antes de rumar para o Monterrey, do México. Pouco utilizado na América do Norte, foi emprestado para San Lorenzo e Alanyaspor, da Turquia. Retornou ao México, mas para defender o Atlético San Luis.

Em 2022, foi em definitivo para o San Lorenzo e viveu os melhores momentos. O bom desempenhou despertou o interesse do gigante River Plate, que o contratou em 2024. Pelos Millonarios, porém, não marcou gols em 16 partidas e foi emprestado para o Al-Rayyan, do Catar, onde balançou as redes seis vezes em 17 jogos. Fora dos planos do River no retorno, foi vendido ao Fortaleza.

Convocações para a seleção

Bareiro também ganhou oportunidades na seleção do Paraguai entre 2023 e 2024. Foram nove partidas, entre amistosos, Eliminatórias e Copa América de 2024, nos Estados Unidos. No torneio continental, inclusive, enfrentou o Brasil na fase de grupos, duelo vencido por 4 a 1 pela Amarelinha.