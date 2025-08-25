Fortaleza solicita retorno de Benevenuto, revela diretor do Criciúma

O zagueiro deseja retornar ao Fortaleza para jogar, mas não quer ser renegociado / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Fortaleza tem se movimentado no mercado da bola, seja para reforçar a equipe ou para negociar ativos e aumentar a verba para contratações. Desta vez, o Tricolor notificou o Criciúma solicitando o retorno de Marcelo Benevenuto. A intenção é negociar o atleta por um novo empréstimo a outro clube, com maior compensação financeira, e o principal interessado é o Juventude. Contudo, o atleta só deseja retornar ao Leão para atuar novamente pelo escrete vermelho-azul-e-branco e não quer ser renegociado. O diretor de futebol do Criciúma, Ítalo Rodrigues, contou sobre a conversa com o também diretor Sérgio Papellin, do Fortaleza, no programa Visão de Jogo, no YouTube. Segundo ele, Benevenuto prefere permanecer no Criciúma, onde vive boa fase, do que ir a outro clube que não seja o Fortaleza.