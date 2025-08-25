Fortaleza solicita retorno de Benevenuto, revela diretor do Criciúma

Fortaleza solicita retorno de Benevenuto, revela diretor do CriciúmaO atleta só quer voltar ao Leão do Pici para jogar, mas a intenção do Tricolor é renegociar o zagueiro para o Juventude, em novo empréstimo. Criciúma quer a permanência
O Fortaleza tem se movimentado no mercado da bola, seja para reforçar a equipe ou para negociar ativos e aumentar a verba para contratações. Desta vez, o Tricolor notificou o Criciúma solicitando o retorno de Marcelo Benevenuto. A intenção é negociar o atleta por um novo empréstimo a outro clube, com maior compensação financeira, e o principal interessado é o Juventude.
Contudo, o atleta só deseja retornar ao Leão para atuar novamente pelo escrete vermelho-azul-e-branco e não quer ser renegociado. O diretor de futebol do Criciúma, Ítalo Rodrigues, contou sobre a conversa com o também diretor Sérgio Papellin, do Fortaleza, no programa Visão de Jogo, no YouTube. Segundo ele, Benevenuto prefere permanecer no Criciúma, onde vive boa fase, do que ir a outro clube que não seja o Fortaleza.
"O Fortaleza chegou, sim, a notificar a gente. Solicitou o retorno do atleta. Eu conversei com o jogador e respondi o e-mail comunicando ao Fortaleza que, se é para jogar no Fortaleza, tudo bem. Porém, se for para uma transferência para um terceiro clube, o atleta não tem interesse de ir", conta Ítalo.
"Então, a posição do Marcelo (Benevenuto) foi firme. Conversei com ele pessoalmente, pelo telefone também. O que falei para o executivo do Fortaleza, com quem eu tenho amizade e respeito, que é o Papellin, foi que 'beleza, ele não pode se negar de voltar para o Fortaleza por ter contrato, mas para outro clube ele não quer ir'. A situação ficou nesse pé", complementa.
Criciúma deseja permanência de Benevenuto
Ítalo disse ainda que o Criciúma não concorda com essa negociação direta com outro clube, posto que o próprio Tigre acredita que pode suprir algum valor proposto para adquirir o atleta, que é muito bem visto pela diretoria e comissão técnica do time catarinense.
"(O Fortaleza) iria reemprestá-lo para outro clube, no qual a gente poderia, inclusive, cobrir essa proposta, assumir um valor maior do que o que é hoje. Eu falei que o Criciúma não concordava com isso porque combinado não sai caro. O atleta quer permanecer no Criciúma", diz.
Em 2025, Benevenuto soma 17 jogos pelo Tigre, sendo dois na Copa do Brasil e o restante no Brasileirão. Pelo Fortaleza, o zagueiro atuou em 110 partidas entre 2021 e 2023, realizando ainda um jogo em 2024. Somou, no Tricolor, cinco gols e duas assistências.