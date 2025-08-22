Zagueiro do Fortaleza, Kuscevic é convocado pela seleção chilena

Zagueiro Kuscevic é titular do Fortaleza e convocado constantemente para a seleção chilena / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Zagueiro do Fortaleza, Benjamin Kuscevic foi convocado pela seleção chilena para a rodada de amistosos da próxima data-fifa. O camisa 13 do Tricolor defenderá La Roja nos dias 4 e 9 de setembro, contra Brasil e Uruguai, respectivamente. O defensor é figura constante das convocações chilenas desde 2018, tendo sido chamado para a Copa América de 2024, nos Estados Unidos, mas não entrando em campo durante o certame. Apesar de não ser titular abosluto, o jogador do Leão é o primeiro reserva da zaga, entrando em campo sempre que Guillermo Maripán, zagueiro chileno que atua no Torino-ITA, não está disponível.