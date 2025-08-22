Zagueiro do Fortaleza, Kuscevic é convocado pela seleção chilena

Zagueiro do Fortaleza, Kuscevic é convocado pela seleção chilenaO camisa 13 do Tricolor defenderá La Roja nos dias 4 e 9 de setembro, contra Brasil e Uruguai, respectivamente
Zagueiro do Fortaleza, Benjamin Kuscevic foi convocado pela seleção chilena para a rodada de amistosos da próxima data-fifa. O camisa 13 do Tricolor defenderá La Roja nos dias 4 e 9 de setembro, contra Brasil e Uruguai, respectivamente.
O defensor é figura constante das convocações chilenas desde 2018, tendo sido chamado para a Copa América de 2024, nos Estados Unidos, mas não entrando em campo durante o certame. Apesar de não ser titular abosluto, o jogador do Leão é o primeiro reserva da zaga, entrando em campo sempre que Guillermo Maripán, zagueiro chileno que atua no Torino-ITA, não está disponível.
Pelo Chile, Kuscevic tem 11 jogos totais, tendo atuado contra a seleção brasileira quando as equipes se enfrentaram no primeiro turno das Eliminatórias. A partida, que ocorreu em Santiago, no Chile, no dia 10 de outubro de 2024, foi vencida pelo Brasil por 2 a 1, de virada, com gols de Luiz Henrique e Igor Jesus. Eduardo Vargas abriu o placar em favor dos donos da casa.
Leia mais
O duelo do dia 4, por sua vez, acontece às 21h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Já a partida contra o Uruguai, acontece às 20h30min, no estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, no Chile.
La Roja já está matematicamente fora da Copa do Mundo e cumpre tabela contra duas seleções que almejam chegar a segunda colocação das Eliminatórias. A equipe chilena somou apenas 10 pontos durante o torneio, com somente duas vitórias em 16 partidas. A seleção de Kuscevic marcou módicos nove gols e sofreu 24 tentos.
Os números de Kuscevic pelo Fortaleza
Pelo Tricolor do Pici, o defensor atuou em 73 partidas, marcou quatro gols, foi campeão da Copa do Nordeste de 2024 e alcançou a quarta colocação na Série A do mesmo ano. Mesmo com pouco tempo de clube, o chileno é considerado titular e uma das lideranças do elenco, agregando experiência em jogos internacionais e um bom jogo aéreo.
Na temporada atual, foram 30 jogos e somente dois saindo do banco. Atualmente, o atleta está entregue ao departamento médico devido a um edema muscular no adutor da coxa direita.