Brasil bate o Chile de virada e sobe para a quarta colocação nas Eliminatórias

Com requintes de emoção, o Brasil venceu o Chile por 2 a 1 de virada na noite desta quinta-feira, 10. Atuando no Estádio Nacional de Santiago, a seleção se superou dentro da partida e voltou a sentir o gosto da vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os gols brasileiros foram marcados por Igor Jesus e Luiz Henrique, enquanto o chileno foi marcado por Vargas.

Vitorioso diante da La Roja, o time canarinho subiu para a quarta colocação na tabela e agora soma 13 pontos. O próximo compromisso da equipe será na terça-feira, 15, diante do Peru.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Chile 1x2 Brasil: o jogo

Desorganizado e desatento, o time comandado por Dorival Júnior iniciou a partida da pior forma possível: sofrendo gol. Logo com um minuto de jogo, os chilenos conseguiram um cruzamento com Loyola e Vargas, sozinho, cabeceou para balançar as redes. No lance, a defesa brasileira paralisou por inteira e o goleiro Ederson não conseguiu chegar na bola - que parecia defensável.