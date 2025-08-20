Após negativa inicial, Fortaleza retoma conversas com o Bahia por Rezende

Os clubes chegaram a negociar no início de agosto, mas o Esquadrão não liberou o volante a pedido do técnico Rogério Ceni

O Fortaleza retomou as conversas com o Bahia para tentar a contratação do volante Rezende, conforme apurou o Esportes O POVO. Em crise e ocupando a vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici busca reforços antes do fechamento da janela de transferências, que se encerra no início de setembro.

No início de agosto, a diretoria leonina já havia tentado um acerto pelo jogador, mas o Esquadrão de Aço optou por não liberá-lo a pedido do técnico Rogério Ceni. Na ocasião, o volante chegou a comentar com pessoas próximas sobre a possibilidade de se transferir para a capital cearense.