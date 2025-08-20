Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após negativa inicial, Fortaleza retoma conversas com o Bahia por Rezende

Após negativa inicial, Fortaleza retoma conversas com o Bahia por Rezende

Os clubes chegaram a negociar no início de agosto, mas o Esquadrão não liberou o volante a pedido do técnico Rogério Ceni
Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza retomou as conversas com o Bahia para tentar a contratação do volante Rezende, conforme apurou o Esportes O POVO. Em crise e ocupando a vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici busca reforços antes do fechamento da janela de transferências, que se encerra no início de setembro.

No início de agosto, a diretoria leonina já havia tentado um acerto pelo jogador, mas o Esquadrão de Aço optou por não liberá-lo a pedido do técnico Rogério Ceni. Na ocasião, o volante chegou a comentar com pessoas próximas sobre a possibilidade de se transferir para a capital cearense.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Leia mais

Quase duas semanas após a negativa, o Fortaleza voltou à carga e abriu novas conversas com o Bahia. O jogador de 30 anos, vale destacar, é um pedido do técnico Renato Paiva, com quem trabalhou no Esquadrão em 2023.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

Nesse meio-tempo, o clube cearense acertou a contratação do volante Pierre, ex-Volta Redonda, e encaminhou a chegada de Pablo Roberto, do Casa Pia-POR. Atualmente, Paiva já conta para o setor com Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Martínez, Rodrigo, Matheus Pereira e Zé Welison.

A carreira de Rezende

Canhoto, com 1,86m de altura, Rezende foi revelado pelo Madureira-RJ em 2014 e acumula passagens por Portuguesa-RJ, Resende-RJ, Treze-PB, Azuriz-PR e Goiás. De características defensivas, também já atuou como zagueiro e lateral-esquerdo em momentos anteriores da carreira.

Com João Pedro Oliveira.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar