Após negativa inicial, Fortaleza retoma conversas com o Bahia por Rezende

Após negativa inicial, Fortaleza retoma conversas com o Bahia por RezendeOs clubes chegaram a negociar no início de agosto, mas o Esquadrão não liberou o volante a pedido do técnico Rogério Ceni
O Fortaleza retomou as conversas com o Bahia para tentar a contratação do volante Rezende, conforme apurou o Esportes O POVO. Em crise e ocupando a vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici busca reforços antes do fechamento da janela de transferências, que se encerra no início de setembro.
No início de agosto, a diretoria leonina já havia tentado um acerto pelo jogador, mas o Esquadrão de Aço optou por não liberá-lo a pedido do técnico Rogério Ceni. Na ocasião, o volante chegou a comentar com pessoas próximas sobre a possibilidade de se transferir para a capital cearense.
Quase duas semanas após a negativa, o Fortaleza voltou à carga e abriu novas conversas com o Bahia. O jogador de 30 anos, vale destacar, é um pedido do técnico Renato Paiva, com quem trabalhou no Esquadrão em 2023.
Nesse meio-tempo, o clube cearense acertou a contratação do volante Pierre, ex-Volta Redonda, e encaminhou a chegada de Pablo Roberto, do Casa Pia-POR. Atualmente, Paiva já conta para o setor com Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Martínez, Rodrigo, Matheus Pereira e Zé Welison.
A carreira de Rezende
Canhoto, com 1,86m de altura, Rezende foi revelado pelo Madureira-RJ em 2014 e acumula passagens por Portuguesa-RJ, Resende-RJ, Treze-PB, Azuriz-PR e Goiás. De características defensivas, também já atuou como zagueiro e lateral-esquerdo em momentos anteriores da carreira.
Com João Pedro Oliveira.