Gustavo Mancha, do Fortaleza, tem negociações avançadas com Olympiacos; veja valores

A expectativa é que o acerto entre o zagueiro e o time grego seja consolidado até a próxima sexta-feira, 22
Autor Rangel Diniz
Autor
Rangel Diniz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O zagueiro Gustavo Mancha, de 21 anos, deve deixar o Fortaleza nos próximos dias. O defensor, principal nome da defesa leonina em 2025, tem negociações avançadas para ser vendido ao Olympiacos, da Grécia, após 22 jogos pelo escrete vermelho-azul-e-branco.

Conforme apurou o Esportes O POVO, a proposta recebida pelo Leão do Pici gira em torno de 4,5 milhões de dólares, cerca de R$ 24,6 milhões na cotação atual, mas o clube cearense tenta subir o valor para 5,5 milhões de dólares — que ultrapassa os R$ 30 milhões.

Com 70% dos direitos, o Tricolor pretende vender 50% do passe do atleta e ficar com 20% para vendas futuras. O Palmeiras também venderá os 30% que possui. A primeira investida dos Vermelhos e Brancos foi por cerca de RS 19 milhões, até ser aumentada para a atual, que também terá acréscimo.

Caso consiga chegar os R$ 30 milhões desejados, o Fortaleza ficaria com R$ 21 milhões, enquanto os 30% restantes seriam destinados ao Palmeiras, clube formador do zagueiro, que manteve sua fatia nos direitos.

A temporada é a primeira do defensor como profissional. Mancha teve oportunidades com Vojvoda ainda no Campeonato Cearense, foi bem, e depois se tornou peça fundamental do plantel, que também busca zagueiros no mercado da bola.

Com informações de Afonso Ribeiro

