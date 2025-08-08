Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bahia não libera e Fortaleza desiste de contratar Rezende

Jogador ficou perto de reforçar o Leão, mas o cenário mudou após uma reunião com Rogério Ceni, que mostrou interesse em contar com o meio-campista no restante da temporada
Antes próximo de acertar com o Fortaleza, o volante Rezende não será reforço do Leão na atual janela de transferências. O desfecho da situação ocorreu nesta sexta-feira, 8, após o Bahia não ceder o jogador por conta de um pedido do técnico Rogério Ceni. A informação da não liberação foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Esportes O POVO.

Conforme apurou a reportagem, o atleta de 30 anos já tinha comunicado a pessoas próximas sobre a iminente mudança para a capital cearense. No entanto, o cenário mudou após uma reunião com Ceni, que mostrou interesse em contar com o meio-campista no restante da temporada.

Sem Rezende, que foi um pedido do treinador Renato Paiva, o Fortaleza agora foca em outras opções no mercado da bola. Ciente da necessidade de reforços, a diretoria do clube leonino já tentou vários nomes, entre eles Danilo Barbosa, Jalil Elías e Rodrigo Herrera, mas não conseguiu concretizar as negociações.

Atualmente, Renato Paiva tem Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Martínez, Rodrigo, Matheus Pereira e Zé Welison como opções na posição. Este último, inclusive, entrou na mira do Athletico-PR, que sinalizou uma proposta.

Com Afonso Ribeiro

