Bahia não libera e Fortaleza desiste de contratar Rezende

Bahia não libera e Fortaleza desiste de contratar RezendeJogador ficou perto de reforçar o Leão, mas o cenário mudou após uma reunião com Rogério Ceni, que mostrou interesse em contar com o meio-campista no restante da temporada
Antes próximo de acertar com o Fortaleza, o volante Rezende não será reforço do Leão na atual janela de transferências. O desfecho da situação ocorreu nesta sexta-feira, 8, após o Bahia não ceder o jogador por conta de um pedido do técnico Rogério Ceni. A informação da não liberação foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Esportes O POVO.
Conforme apurou a reportagem, o atleta de 30 anos já tinha comunicado a pessoas próximas sobre a iminente mudança para a capital cearense. No entanto, o cenário mudou após uma reunião com Ceni, que mostrou interesse em contar com o meio-campista no restante da temporada.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Leia mais
Sem Rezende, que foi um pedido do treinador Renato Paiva, o Fortaleza agora foca em outras opções no mercado da bola. Ciente da necessidade de reforços, a diretoria do clube leonino já tentou vários nomes, entre eles Danilo Barbosa, Jalil Elías e Rodrigo Herrera, mas não conseguiu concretizar as negociações.
Atualmente, Renato Paiva tem Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Martínez, Rodrigo, Matheus Pereira e Zé Welison como opções na posição. Este último, inclusive, entrou na mira do Athletico-PR, que sinalizou uma proposta.
Com Afonso RibeiroDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente