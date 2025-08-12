Campanha ruim na Série A atrapalha Fortaleza na Libertadores?Na avaliação dos comentaristas do programa Esportes do Povo, o duelo entre o Leão e o Fortín é acessível para o Tricolor
O Fortaleza enfrenta o Vélez Sarsfield, às 19 horas desta terça-feira, 12, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O torneio continental é a única competição que o Tricolor ainda disputa em paralelo ao Campeonato Brasileiro.
Na avaliação dos comentaristas do programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, o duelo entre o Leão e o Fortín é acessível para o Tricolor, mas, a equipe precisa manter o foco no objetivo principal que é brigar para não cair.
