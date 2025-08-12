Com Helton Leite, Fortaleza inscreve seis reforços para as oitavas da Libertadores contra o Vélez

Goleiro Helton Leite acertou contrato até o fim de 2026 com o Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/FEC

O Fortaleza volta a campo nesta terça-feira, 12, pela Copa Libertadores e terá será seu plantel reforçado por seis contratações em comparação com a fase de grupos. O Tricolor correu e conseguiu regularizar os goleiros Vinícius e Helton Leite, o lateral Weverson, o meia Matheus e os atacantes Adam Bareiro e Herrera para enfrentar o Vélez nas oitavas de final da competição. Para a fase eliminatória, o torneio permite a substituição de cinco jogadores, mas o Fortaleza conseguiu realizar seis mudanças por conta da lesão do goleiro Brenno, que abriu uma vaga extra e liberou a inscrição do goleiro Vinícius Silvestre. A informação foi veiculada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Esportes O POVO.