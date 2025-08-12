Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Helton Leite, Fortaleza inscreve seis reforços para as oitavas da Libertadores contra o Vélez

Ainda sem Yeison Guzmán, que aguarda anúncio, o Tricolor conseguiu inscrever todos os atletas contratados na atual janela, incluindo Matheus Pereira, que está lesionado e será desfalque
Autor Rangel Diniz
Rangel Diniz Autor
Tipo Notícia

O Fortaleza volta a campo nesta terça-feira, 12, pela Copa Libertadores e terá será seu plantel reforçado por seis contratações em comparação com a fase de grupos. O Tricolor correu e conseguiu regularizar os goleiros Vinícius e Helton Leite, o lateral Weverson, o meia Matheus e os atacantes Adam Bareiro e Herrera para enfrentar o Vélez nas oitavas de final da competição.

Para a fase eliminatória, o torneio permite a substituição de cinco jogadores, mas o Fortaleza conseguiu realizar seis mudanças por conta da lesão do goleiro Brenno, que abriu uma vaga extra e liberou a inscrição do goleiro Vinícius Silvestre. A informação foi veiculada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Esportes O POVO.

O meia Yeison Guzmán, que já está na capital cearense e treina com o elenco há pouco menos de uma semana, ainda não teve a documentação regularizada e ficou de fora da listagem. Caso o clube passe para as quartas de final, mais três mudanças poderão ser realizadas.

Matheus Pereira será desfalque

O meio-campista vem sendo uma das principais peças do Fortaleza nos últimos jogos, mesmo com a crise vivida pelo escrete vermelho-azul-e-branco. Contudo, na goleada sofrida ante o Botafogo, Matheus deixou o campo sentindo dores no intervalo e será desfalque diante do adversário argentino.

Ainda assim, a diretoria tricolor optou por inscrever o meia por duas razões: a primeira é a esperança que a situação médica seja resolvida antes do jogo de volta, na Argentina. A outra, é a quantidade de peças que podem ser mudadas em caso de classificação.

