Com Helton Leite, Fortaleza inscreve seis reforços para as oitavas da Libertadores contra o Vélez

Com Helton Leite, Fortaleza inscreve seis reforços para as oitavas da Libertadores contra o VélezAinda sem Yeison Guzmán, que aguarda anúncio, o Tricolor conseguiu inscrever todos os atletas contratados na atual janela, incluindo Matheus Pereira, que está lesionado e será desfalque
O Fortaleza volta a campo nesta terça-feira, 12, pela Copa Libertadores e terá será seu plantel reforçado por seis contratações em comparação com a fase de grupos. O Tricolor correu e conseguiu regularizar os goleiros Vinícius e Helton Leite, o lateral Weverson, o meia Matheus e os atacantes Adam Bareiro e Herrera para enfrentar o Vélez nas oitavas de final da competição.
Para a fase eliminatória, o torneio permite a substituição de cinco jogadores, mas o Fortaleza conseguiu realizar seis mudanças por conta da lesão do goleiro Brenno, que abriu uma vaga extra e liberou a inscrição do goleiro Vinícius Silvestre. A informação foi veiculada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Esportes O POVO.
O meia Yeison Guzmán, que já está na capital cearense e treina com o elenco há pouco menos de uma semana, ainda não teve a documentação regularizada e ficou de fora da listagem. Caso o clube passe para as quartas de final, mais três mudanças poderão ser realizadas.
Matheus Pereira será desfalque
O meio-campista vem sendo uma das principais peças do Fortaleza nos últimos jogos, mesmo com a crise vivida pelo escrete vermelho-azul-e-branco. Contudo, na goleada sofrida ante o Botafogo, Matheus deixou o campo sentindo dores no intervalo e será desfalque diante do adversário argentino.
Ainda assim, a diretoria tricolor optou por inscrever o meia por duas razões: a primeira é a esperança que a situação médica seja resolvida antes do jogo de volta, na Argentina. A outra, é a quantidade de peças que podem ser mudadas em caso de classificação.