Antes de jogo da Libertadores, torcedores do Vélez fazem a festa na orla de Fortaleza

Em clima de expectativa para o confronto decisivo pelas oitavas de final da Libertadores, torcedores do Vélez Sarsfield tomaram a orla de Fortaleza na manhã desta terça-feira, 12. A concentração reuniu dezenas de apaixonados pelo clube argentino, que transformaram o espaço em um ponto de festa antes do duelo contra o Fortaleza.

O Vélez visita o Tricolor na Arena Castelão hoje, às 19 horas, no primeiro duelo das oitavas de final. Apesar de já ter enfrentado os hermanos em 14 oportunidades em competições internacionais, esta será a primeira vez que o Leão enfrentará o Vélez.