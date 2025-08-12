Antes de jogo da Libertadores, torcedores do Vélez fazem a festa na orla de Fortaleza

Antes de jogo da Libertadores, torcedores do Vélez fazem a festa na orla de FortalezaArgentinos se reuniram na Praia de Iracema na manhã desta terça-feira, 12
Em clima de expectativa para o confronto decisivo pelas oitavas de final da Libertadores, torcedores do Vélez Sarsfield tomaram a orla de Fortaleza na manhã desta terça-feira, 12. A concentração reuniu dezenas de apaixonados pelo clube argentino, que transformaram o espaço em um ponto de festa antes do duelo contra o Fortaleza.
O Vélez visita o Tricolor na Arena Castelão hoje, às 19 horas, no primeiro duelo das oitavas de final. Apesar de já ter enfrentado os hermanos em 14 oportunidades em competições internacionais, esta será a primeira vez que o Leão enfrentará o Vélez.
O El Fortín avançou às oitavas da Libertadores como líder do Grupo H, que tinha também Peñarol-URU, San Antonio Bulo Bulo-BOL e Olimpia-PAR. Já o Fortaleza foi vice-líder da Chave E, atrás do Racing-ARG. No Clausura argentino, o time de Schelotto vem de derrota para o San Lorenzo, mas antes acumulava três jogos de invencibilidade, com uma vitória e dois empates.