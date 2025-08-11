"Somos capazes de chegar na final", diz Deyverson sobre Fortaleza na Libertadores

O atacante tricolor disse que, se o time chegou até às oitavas de final, tem totais condições de avançar para as etapas seguintes e chegar na decisão do torneio continental

Vindo de uma acachapante goleada sofrida para o Botafogo , na Arena Castelão, pela Série A — competição na qual o time cearense amarga a 18ª posição —, Deyverson reconheceu que o momento é negativo, mas ressaltou que, se o clube chegou até as oitavas de final da Libertadores, tem plenas condições de avançar nas etapas subsequentes.

Apesar da interminável má fase do Fortaleza na temporada de 2025, o centroavante Deyverson demonstrou enorme confiança na capacidade da equipe no mata-mata da Copa Libertadores. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, véspera do duelo contra o Vélez Sarsfield-ARG , pelas oitavas de final, o jogador disse ter “muita certeza” de que o Leão chegará à decisão do torneio.

“A cobrança é normal, faz parte de toda profissão. É manter o pé no chão, olhar nos olhos um do outro e falar: ‘irmão, eu tô contigo e você está comigo, vamos nos ajudar’. É reconhecer que não estamos em um bom momento e bola pra frente. Esse clube merece viver coisas grandes, já viveu, mas merece viver muito mais. Uma final de Libertadores, ser campeão. Se está aqui, é porque pode chegar. Se está na Libertadores, é porque tem capacidade de chegar lá (na final)”, afirmou.

"Tenho muita certeza que vamos chegar à final", disse Deyverson

Na mesma fala, o centroavante tricolor ressaltou que não importa quais outros times estejam no caminho do Fortaleza, citando Flamengo e Palmeiras como exemplos, e destacou que o elenco precisa olhar “para o escudo, para os torcedores e para as pessoas que os apoiam”. Para fechar, o camisa 17 falou, com convicção, que tem “muita certeza” de que o Leão chegará à final da Libertadores.

“Se chegou nas oitavas, pode chegar nas quartas, na semi, na final e ser campeão. Não tem essa coisa de ‘ah, na nossa chave tem o Flamengo, tem o Palmeiras’. Olha pra nós, olha pro nosso escudo, pros nossos torcedores e pessoas que nos apoiam. Somos capazes de chegar na final, e eu creio que vamos. Tenho muita certeza de que vamos chegar à final”, completou.